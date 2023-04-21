Артистка спела о том, что нашло отклик в душах тысяч слушателей.

Украинская певица Jerry Heil выпустила новую лирическую песню "На небі ні зорі". Она также обнародовала черно-белый клип, в котором показала все свои эмоции.

"Это песня о той любви, на которой держится Украина. Когда вышел трек "BRONIA", люди начали выкладывать в TikTok под эту песню видео, как они женятся. Прямо сейчас, во время войны, более десяти тысяч видео! И я поняла, что любовь во время войны самая настоящая, самая чистая и обнаженная, потому что нужно иметь недюжинную смелость, чтобы решиться любить, и немалую волю, чтобы верить, что твой человек вернется с фронта!" - прокомментировала премьеру Jerry Heil.

Реакция соцсетей

"Я не тонкослезый, но пустил слезу...Слава Украине и ее героям"

"Боже, сохрани наших защитников и защитниц, укрой их от вражеских пуль! Спасибо за хорошую песню"

"На словах про Бахмут расплакалась…"

"Это очень чувственная и актуальная песня. Спасибо вам за ваше творчество, и за то, что помогаете нашим душам своей музыкой"

Напомним, Jerry Heil стала победительницей престижного конкурса Music Moves Europe Awards.

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