Награду, в частности, получил сериал "Кава з кардамоном".

Украинская киноакадемия назвала победителей VI Национальной кинопремии "Золота дзиґа". Как сообщается на странице Киноакадемии в Facebook, награду в номинации "Лучший документальный фильм" получили продюсер Максим Наконечный и режиссер Алина Горлова за ленту "Цей дощ ніколи не скінчиться".

Фильм "Цей дощ ніколи не скінчиться" - сюжет и трейлер

В ленте показана история семьи 20-летнего парня, который вместе с родителями убегает из Сирии в Украину. Но война настигла его и здесь. Парень становится волонтером, а его отец умирает.

Также уже названы победители в других номинациях:

лучший игровой сериал - награду получили продюсеры Елена Лавренюк, Сергей Лавренюк, Людмила Семчук, Екатерина Шевелюк, Елена Зоз за сериал "Кава з кардамоном"

лучшая работа художника-постановщика - победу одержал Максим Нименко за работу над фильмом "Стоп-Земля"

лучшие спецэффекты - победителями в этой номинации стали Алексей Кудыма, Николай Костомаров за работу над фильмом "Стоп-Земля"

лучшая песня - композиция "Прийди/Come" (Стоп-Земля"), автор и исполнительница Марьяна Клочко

лучшая музыка - награду получила Марьяна Клочко за фильм"Стоп-Земля"

лучший монтаж - Никон Романченко и Екатерина Горностай, которые вместе работали над фильмом "Стоп-Земля"

лучшая женская роль - победу в этой номинации одержала Марина Кошкина за роль в фильме "Із зав’язаними очима"

лучшая женская роль второго плана - награду получила Лариса Руснак за роль в фильме "Із зав’язаними очима"

лучшая мужская роль - Москаленко Олег за роль в фильме "Дике поле"

лучшая мужская роль второго плана - в номинации одержал победу Александр Иванов за роль в фильме "Стоп-Земля"

лучший короткометражный анимационный фильм-награду получили режиссер Анна Дудко и продюсер Елена Голубева за ленту "Глибока вода"

Кроме этого, победу в номинации "Лучший короткометражный игровой фильм (им. Ю. А. Минзянова)" VI кинопремии одержали режиссер Ольга Журба и продюсеры Максим Асадчий и Александр Чубко за фильм "Папині кросівки".

Напомним, ранее стало известно, кому достался "Золотой лев" Венецианского кинофестиваля.

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