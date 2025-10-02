'Время выбирать своего волшебника': вышел трейлер и постер фильма 'Стражи Рождества' с Бокланом, Кукуюком и Блиндарем

Уже 13 ноября во всех кинотеатрах страны смотрите рождественскую комедию, которая задаст атмосферу чуда.

Боклан, Кукуюк и Блиндар - сошлись в магическом поединке за титул главного волшебника Рождества и оказались в тюрьме, Бампер и Сус стали полицейскими, Кэнди Суперстар - сотрудницей библиотеки, а зима и снег исчезли с лица Земли. Об этом говорится в официальном трейлере рождественской комедии для всей семьи "Стражи Рождества", премьера которой состоится 13 ноября в кино и откроет сезон зимних праздников. Лента создается 1+1 media в партнерстве с UnitedContentHUB.

По сюжету, Святой Николай (Иван Блиндар), Санта Клаус (Михаил Кукуюк) и Древний Дух Зимы (Станислав Боклан) встречаются 24 декабря 2023 года, когда украинцы впервые за много времени будут отмечать Рождество по григорианскому календарю. Они должны определить, кто же будет заниматься праздником в Украине и какому волшебнику дети должны писать письма с мечтами. Поэтому случайным образом осуществляют желание девочки Веры (Арина Трегуб), которая в этот момент хочет, чтобы Рождества не существовало. Праздник, со всеми его атрибутами, исчезает из города и из памяти людей. Вместо колядок и рождественского настроения город поглощает грусть. Волшебники превращаются в обычных людей, забывают о конкуренции и объединяются, чтобы спасти мир от вызванного исчезновением Рождества Армагеддона и вернуть девочке веру в чудеса и надежду на светлое будущее.

"До встречи со зрителем на больших экранах осталось чуть больше месяца, поэтому мы рады погрузить украинцев в мир магии, юмора и рождественской атмосферы. Это приглашение для всех в кино - за добрыми эмоциями и верой в чудо, которое сегодня так важно сохранять", - прокомментировала Татьяна Шулика, продюсер и соавтор проекта.

К звездному касту фильма присоединились Екатерина Кузнецова, которая исполняет роль мамы Веры, и Роман Луцкий, киношный папа девочки. Спутницей волшебников станет Ирина Островская, которая исполнила роль харизматичной и смелой работницы музея. Трейлер раскрывает и камео в фильме: популярный блогер Кэнди Суперстар и юмористический дуэт "Бампер и Сус" (Алексей Супрун и Сергей Щербаков) показали себя в неожиданных амплуа. Команда проекта уверяет, что зрителей ждет еще больше украинских звезд, которых пока держит в тайне.

"Мы со Станиславом Бокланом и Михаилом Кукуюком возвращаем людям потерянное Рождество. Это определенная метафора о единстве, объединении, о возвращении к своим началам, о возвращении своего. Я еще из тех мастодонтов, которые уже выросли, сформировались, - мне 33, - но до сих пор верят в рождественское чудо. Поэтому наш фильм именно об этом", - отметил Иван Блиндар, исполнитель главной роли Святого Николая.

В трейлере звучит один из саундтреков фильма - композиция легендарной группы "Танок на майдане Конго" ("ТНМК") - "Рождество рок-н-ролл".

Кроме этого, создатели фильма презентовали официальный постер "Стражей Рождества". На нем изображены главные герои ленты - Святой Николай, Санта Клаус и Древний Дух Зимы.

"Наш фильм - это свет и позитив, которые очень нужны украинцам в это нелегкое время. Поэтому мы приглашаем всех в увлекательное путешествие с приключениями, актуальным юмором и ценностями, которые объединяют. Верим, что "Стражи Рождества" качественно начнут сезон и подарят украинцам много позитива", - добавила Анна Гончар, продюсер фильма.

Алексей Лимаренко, Со-продюсер ленты, резюмировал:

"Мы хотим подарить Рождественское настроение и положительные эмоции всем украинским семьям уже с 13 ноября во всех кинотеатрах Украины"

"Стражи Рождества" - с 13 ноября во всех кинотеатрах страны! Дистрибутор - компания B&H Film Distribution.

Команда проекта:

Режиссер ленты - Александр Кириенко, продюсеры - Татьяна Шулика, Анна Гончар, Co-продюсеры - Алексей Лимаренко и Андрей Ногин. Авторы сценария - Татьяна Шулика и Тамара Грантовская, оператор-постановщик - Владимир Шкляревский.

