Киностудия Marvel выпустила новый трейлер своего предстоящего фильма "Шан-Чи и легенда десяти колец" (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings).

В новом трейлере рассказали чуточку больше предыстории нового супергероя киновселенной - мастера боевых искусств Шан-Чи. Его отец Вэньву является лидером террористической организации "Десять колец" и хочет, чтобы сын продолжил его дело. Однако юный Шан-Чи с этим не согласен - он сбегает от отца и начинает вести обычную жизнь, однако прошлое все равно его настигает.

Также в новом трейлере зрители увидели еще больше боевых сцен и те самые десять колец в действии.

Кроме того, в финальной сцене трейлера засветились два хорошо известных по предыдущим фильмам Marvel персонажа, столкнувшиеся в схватке в духе боев без правил. Первый - Эмиль Блонски / Мерзость, роль которого в фильме "Невероятный Халк" (2008) исполнил Тим Рот (ранее уже ходили слухи, что персонаж вернут в киновселенную в четвертой фазе). Второй - мастер мистических искусств Вонг (Бенедикт Вонг), которого зрители могли видеть в фильмах "Доктор Стрэндж" (2016) и двух последних частях "Мстителей" (2018-2019), также персонаж заявлен в актерском составе предстоящего "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" (2022).

Фильм "Шан-Чи и легенда десяти колец", снятый в жанре фантастический боевик с элементами комедии, должен выйти в прокат 3 сентября 2021 года. Он станет одним из первых полнометражных фильмов в рамках четвертой фазы киновселенной Marvel.

В комиксах Шан-Чи владеет многочисленными видами боевых искусств, из-за чего часто упоминается как "Мастер Кунг-фу". В последующие годы он приобретает способность создавать бесчисленные дубликаты себя и присоединяется к Мстителям.

Главную роль в фильме исполнил канадский актер китайского происхождения Лю Сыму, для которого это первая роль такого масштаба. Он является первым азиатским актером, ставшим главным героем в фильме студии Marvel.

Компанию ему на съемочной площадке составили Аквафина ("Безумно богатые азиаты", "Восемь подруг Оушена", "Джуманджи: Новый уровень"), сыгравшая подругу главного героя Кэти, гонконгский актер Тони Люн ("Любовное настроение", "2046") в роли Вэньву / Мандарина и Мишель Йео ("Крадущийся тигр, затаившийся дракон", "Мемуары гейши", "Безумно богатые азиаты") в роли одной из наставниц героя Цзян Нань.

Четвертая фаза кинематографической вселенной Marvel: что известно

События четвертой фазы кинематографической вселенной Marvel разворачиваются после фильма "Мстители: Финал". Впервые в истории киновселенной фильмы и сериалы будут связаны единым сюжетам и общими персонажами.

Открыл чертвертую фазу сериал "Ванда/Вижен" с Элизабет Олсен и Полом Беттани, вышедший в январе 2021 года. Вторым проектом стал сериал "Сокол и Зимний солдат" с Энтони Маки и Себастианом Стэном, выпущенный в марте. Показы третьего проекта - сериала "Локи" с Томом Хиддлстоном - стартовали в июне. Все они вышли на стриминговом сервисе Disney+. В планах Marvel еще несколько сериалов, среди которых "Соколиный глаз" с Джереми Реннером и Хейли Стейнфилд, "Лунный рыцарь" с Оскаром Айзеком, "Секретное вторжение" с Сэмюэлом Л. Джексоном и Беном Мендельсоном, безымянный сериал о Ваканде и другие.

Первым полнометражным фильмом четвертой фазы станет "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон в главной роли, который выйдет в июле 2021 года. Затем в прокат выйдут "Шан-Чи и легенда десяти колец", "Вечные" с Анджелиной Джоли, "Человек-паук: Нет пути домой" с Томом Холландом, "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" с Бенедиктом Камбербэтчем и Элизабет Олсен, "Тор: Любовь и гром" с Крисом Хемсвортом, "Черная пантера II", "Капитан Марвел 2" с Бри Ларсон, "Человек-муравей и Оса: Квантомания" с Полом Раддом и Эванджелин Лилли, "Стражи Галактики. Часть 3", а также "Фантастическая четверка" и "Капитан Америка 4".

Автор: Марина Григоренко