Козловский рассекретил, где сейчас старший сын Кондратюка: 'Я извиняюсь'

Певец Виталий Козловский, который недавно завершил все судебные споры с экс-продюсером Игорем Кондратюком и вернул себе старые хиты, рассказал о том, где сейчас находится старший сын Игоря Васильевича.
В период конфликтов Виталий как-то упомянул о детях Кондратюка, сказав, что если бы они служили в ВСУ, то продюсер, возможно, иначе бы к нему относился.
Сейчас же, как рассказал Козловский, он узнал, что старший сын Кондратюка находится в ВСУ. Он не стал называть имя своего информатора, однако уточнил, что это надежный источник.
"Хочу сказать, что не так давно я обвинял Кондратюка в том, что если бы его сыновья служили, то он бы, возможно, себя и вел во время войны иначе, в том числе и по отношению ко мне. Я узнал из достоверных источников, что его сын Сергей сейчас служит, что он стал добровольцем и пошел в армию. Я так же извиняюсь у Кондратюка за то, что я так сказал. Я этого не знал", – сказал певец в интервью Маричке Падалко.
Напомним, ранее Козловский рассказал, где взял деньги, чтобы отдать долг Кондратюку. Он признался, что долго не мог решиться на такой серьезный шаг, но ему помог покойный отец.