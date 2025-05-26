Женщина ушла от него, но называть причину не стала.

Российский актер, звезда сериала "Ничто не случается дважды" режиссера Оксаны Байрак, Антон Батырев, который до полномасштабной войны в Украине буквально жил в нашей стране и снимался почти во всех сериалах, расстался со своей четвертой супругой.

Последнее время они перестали делиться кадрами друг с другом, а поэтому в сети начали подозревать о разладе в их отношениях.

Женщина решила прокомментировать эту ситуацию. В своем блоге она написала:

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"Ну что, настало время прояснить ситуацию с отсутствием совместных фото с Антоном. Многие уже догадались. Да, я была вынуждена уйти и да, с маленьким ребенком. Многие "доброжелатели" оказались правы. Люди не меняются. Терпение заканчивается. Двигаемся вперед. И на этом тему закрываем. Попрошу больше не задавать вопросы об этом человеке и если вас только это интересует, лучше отписаться сразу. Всем добра. У меня всё, листайте дальше".

Личная жизнь Антона Батырева

Впервые он женился в 27 лет, однако о его первой жене ничего неизвестно. Затем у него был второй брак, в котором родился сын Добрыня.

После этого Антон закрутил роман с актрисой Евгенией Лозой. У них также была свадьба, но в 2020 году они расстались.

В 2023 году он женился на Анне Савельевой. Годом позднее у них родился сын. Однако и этот союз распался.

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