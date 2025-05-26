Для четырех знаков Зодиака эта неделя пройдет под счастливой звездой

Эти знаки будут на седьмом небе от счастья.

Неделя обещает быть особенно благоприятной для четырёх знаков Зодиака. Всё начнёт складываться легко: дела будут решаться, настроение — на подъёме, а удача будто будет идти рядом.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Телец

Видео дня

Вас ждёт неделя финансовых и бытовых побед. Возможны удачные сделки, выгодные предложения, подарки или решения, которые укрепят ваш комфорт. В личной жизни — мир и понимание. Хорошее время, чтобы закладывать фундамент на будущее.

Лев

В центре внимания окажутся ваши таланты. Вы сможете заявить о себе, проявить инициативу и получить поддержку, о которой давно мечтали. Особенно повезёт в проектах, где важны харизма и уверенность. Также возможны романтические успехи.

Стрелец

Неделя откроет перед вами новые горизонты. Возможны поездки, интересные встречи, обучение или знакомство с людьми, которые сыграют важную роль. Главное — не бояться действовать, даже если путь непривычен. Ваша открытость станет магнитом для удачи.

Рыбы

Для вас это будет неделя эмоционального комфорта и вдохновения. Возможны важные разговоры, которые расставят всё по местам, или случайности, которые приведут к нужным результатам. Вы словно почувствуете: всё идёт правильно, даже если медленно.

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