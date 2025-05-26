Козловский впервые рассказал, где взял деньги, чтобы отдать долг Кондратюку: 'Пошел на риск'

Виталий долго не мог решиться на этот шаг.

Украинский певец Виталий Козловский после возвращения своих хитов обрел второй пик популярности. Однако его путь к этому был длинным - более 10 лет он судился с экс-продюсером Игорем Кондратюком.

Виталий должен был выплатить Кондратюку два миллиона гривень за нарушение авторских прав. Так как таких денег у артиста не было, ему пришлось пойти на серьезный шаг.

В интервью Маричке Падалко он сказал, что продал квартиру покойного отца, чтобы рассчитаться с долгами.

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"Мне пришлось пойти вопреки своему жизненному видению. Я своей семье всегда помогал и никогда не просил помощи. При жизни мой папа очень хотел, чтобы я закрыл этот вопрос с Кондратюком и начал дишать полной грудью. У меня появилась своя семья - ребенок и жена - место, где я начал получать энергию. И я понял, что этот вопрос нужно решить, чего бы мне это ни стоило. И поскольку мама живет более 20 лет в Риме, мне пришла такая мысль продать родительскую квартиру, которая для меня была связью с моим отцом. Мама, конечно, сказала, что "я тебе доверяю, очень люблю и очень хочу, чтобы ты и твоя семья наконец-то зажили, хватит выживать". И я пошел в это время на такой риск, продав самое ценное, что у меня было. И вопрос был закрыт", – поделился артист.

Певец добавил, что ему было сложно принять такое решение, поэтому он пошел на могилу к отцу, которую считает местом своей энергии.

"Я пришел на могилу к своему отцу. Я в церковь не хожу, признаюсь. Но на могилу своего папы - да. Я разговариваю с ним. Отныне, если мне что-то надо попросить, я прихожу на могилу к папе. Верю, что сила рода и любовь моего папы может мне помочь в любых обстоятельствах", - добавил Виталий.

Напомним, ранее Козловский после многолетнего скандала обратился к Кондратюку прямо со сцены.

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