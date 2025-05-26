Александра поделилась свадебными кадрами в сети.

Экс-участница 12 сезона романтического реалити "Холостяк" Александра Погорелова, где главным героем был бизнесмен Алекс Топольский, вышла замуж.

Свадебная церемония состоялась вчера, 25 мая, в Киеве. Радостной новостью девушка поделилась в своем Instagram и показала фото с любимым.

Кстати, для росписи Погорелова выбрала длинное кружевное платье и белый пиджак. Невеста дополнила свой образ босоножками на каблуках. Избранник Саши, лицо которого она пока скрывает от публики, был в белой рубашке и черных брюках.

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Пришли поздравить молодоженов родные и друзья пары.

"Теперь жена! 25.05.2025 - день, который навсегда останется в моем сердце. Это было магически, искренне, эмоционально и невероятно красиво. Спасибо всем, кто был рядом - мы это сделали", - подписала свадебные кадры экс-участница "Холостяка-12".

К слову, пара познакомилась в соцсетях. Через 10 месяцев отношений мужчина сделал Погореловой предложение.

Напомним, ранее экс-участница "Холостяка-12" Марина Голд беременна первенцем.

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