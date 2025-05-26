Украинская актриса Екатерина Кузнецова пережила страшную ночь. Она оказалась в эпицентре взрывов в результате российской агрессии. По ее словам, вражеский дрон пролетел прямо над домом ее родителей и попал в соседний.
Жилье ее близких также пострадало - от взрывной волны у них вылетели окна.
"Я не люблю жаловаться. Это не моя история. Но вчера был самый страшный день в моей жизни. Я до сих пор не могу поверить, что это было со мной, моей семьей и что это было так близко", – написала актриса в своем блоге.
Как бы ни было страшно, Екатерина вместе со своей мамой сразу же выбежали на улицу, чтобы помочь пострадавшим.
Также актриса показала пожары и разрушенные фрагменты домов.
Чем известна Екатерина Кузнецова
Екатерина Кузнецова - украинская актриса, однако долгое время она жила в России и снималась в российских сериалах. В начале полномасштабной войны она вернулась в Украину и публично осудила преступный режим Кремля.
Сейчас она полноценно поддерживает Украину и остается со своим народом в такие тяжелые времена.
Кузнецова снялась во многих сериалах и фильмах - "Кухня", "Родительский комитет", "Сумасшедшая свадьба", "Анка с Молдованки", "Самка богомола" и многих других.