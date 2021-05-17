Премьера фильма состоится 9 июля 2021 года.

Студия Marvel показала ролик фильма "Черная вдова", премьера которого состоится меньше чем через два месяца.

В ролике Наташа Романофф (Скарлетт Йоханссон) и Елена Белова (Флоренс Пью) на синем внедорожнике спасаются от мотоциклистки с автоматом. Изначально может показаться, что девушки проиграют в этой погоне, но не все так однозначно. Они смогут придумать план, который их спасет.

Напомним, действие фильма развернётся после событий в аэропорту "Лейпциг-Галле". Наташа Романофф вынуждена столкнуться со своим прошлым. Она вновь вспоминает о "Красной комнате", где готовили таких профессиональных убийц, как она, и решает навсегда разобраться с людьми, повлиявшими на её судьбу.

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Автор: Диана Могилевич