Мужчина говорит, что у каждого свой выбор.

Украинский видеограф и режиссер фильма "20 дней в Мариуполе" - Мстислав Чернов - призвал не осуждать Марианну Вышемирскую, которая сейчас сбежала в Россию и поддерживает диктатора.

Речь идет о роженице с кровью на лице, которая была на фото возле разбомбленного оккупантами роддома в Мариуполе. Мстислав является автором этой известной фотографии, которая еще раз показала миру последствия жесткой агрессии России против Украины.

Однако Мстислав не осуждает действия Марианны, которая тогда чудом осталась живой, а сейчас агитирует голосовать за Путина. Об этом он рассказал в интервью ВВС.

"Я не знаю ее обстоятельств жизни, я не знаю, что у нее происходит. И я считаю, что каждый человек имеет право на свое мнение. Важно понимать, что когда мы говорим, например, о бомбардировке Мариупольского роддома, мы говорим о потенциальных военных преступлениях. Поэтому здесь надо работать не только со свидетелями, здесь надо работать с комплексом доказательств", - сказал Чернов.

Он отмечает, что удар по роддому в Мариуполе - это пример настоящего военного преступления РФ, который до сих пор остается неподтвержденным.

Режиссер также рассказал, что общается с некоторыми жителями Мариуполя, которые сейчас там находятся.

"Это люди с разными обстоятельствами. Люди, которые не хотели, чтобы у них забрали единственное жилье, которое у них было, и оно чудом уцелело. Люди, которые остались там, потому что они беспокоятся о своих пожилых родителях, которые не хотят уезжать. Некоторые из этих людей не отказались от украинского паспорта, они не взяли российский, и из-за этого у них большие проблемы - они не могут уехать из Мариуполя: их останавливают на блокпостах, осуждают на 15 суток, а затем отправляют обратно в Мариуполь. То есть они фактически живут в таком гетто", - сказал режиссер.

Напомним, документальный фильм Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе", который показывает весь ужас, что происходил в городе в первые дни войны, стал номинантом кинопремии "Оскар-2024" в категории "Лучший полнометражный документальный фильм".

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