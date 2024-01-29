Фото фейсбук Мстислава Чернова

Украинский видеограф и режиссер фильма "20 дней в Мариуполе" - Мстислав Чернов - призвал не осуждать Марианну Вышемирскую, которая сейчас сбежала в Россию и поддерживает диктатора.

Речь идет о роженице с кровью на лице, которая была на фото возле разбомбленного оккупантами роддома в Мариуполе. Мстислав является автором этой известной фотографии, которая еще раз показала миру последствия жесткой агрессии России против Украины. 

Фото фейсбук Мстислава Чернова

Однако Мстислав не осуждает действия Марианны, которая тогда чудом осталась живой, а сейчас агитирует голосовать за Путина. Об этом он рассказал в интервью ВВС

"Я не знаю ее обстоятельств жизни, я не знаю, что у нее происходит. И я считаю, что каждый человек имеет право на свое мнение. Важно понимать, что когда мы говорим, например, о бомбардировке Мариупольского роддома, мы говорим о потенциальных военных преступлениях. Поэтому здесь надо работать не только со свидетелями, здесь надо работать с комплексом доказательств", - сказал Чернов.

Он отмечает, что удар по роддому в Мариуполе - это пример настоящего военного преступления РФ, который до сих пор остается неподтвержденным. 

Режиссер также рассказал, что общается с некоторыми жителями Мариуполя, которые сейчас там находятся. 

"Это люди с разными обстоятельствами. Люди, которые не хотели, чтобы у них забрали единственное жилье, которое у них было, и оно чудом уцелело. Люди, которые остались там, потому что они беспокоятся о своих пожилых родителях, которые не хотят уезжать. Некоторые из этих людей не отказались от украинского паспорта, они не взяли российский, и из-за этого у них большие проблемы - они не могут уехать из Мариуполя: их останавливают на блокпостах, осуждают на 15 суток, а затем отправляют обратно в Мариуполь. То есть они фактически живут в таком гетто", - сказал режиссер.

Напомним, документальный фильм Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе", который показывает весь ужас, что происходил в городе в первые дни войны, стал номинантом кинопремии "Оскар-2024" в категории "Лучший полнометражный документальный фильм". 

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