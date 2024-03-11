Он подчеркнул, что в то время думал о своих дочерях.

Украинский видеограф и режиссер Мстислав Чернов, который снял оскороносный фильм "20 дней в Мариуполе", рассказал о самых страшных моментах во время съемок.

Перед тем, как получить "Оскар" в категории "Лучший документальный полнометражный фильм", мужчина вспомнил о том, что пришлось ему и команде пережить в первые 20 дней в Мариуполе после начала вторжения России в Украину в 2022 году.

"Смерти детей. Это самое страшное. В это время я думал о своих дочерях. И еще одно, пожалуй, самое страшное, это ощущение, что мы не можем ничего изменить. Сколько бы мы не снимали, сколько бы мы не показывали это миру, все равно это продолжалось. Это было страшное ощущение, что мы ничего не можем сделать. И я думаю, что у многих, кого мы видим в фильме, тоже есть такое ощущение: у врачей, которые не смогли спасти детей, у военных, которые не смогли удержать это нашествие", - рассказал Мстислав изданию DW.

Он добавил, что происходило гораздо больше событий вокруг, но все нельзя вместить в киноленту.

"То, что мы смогли показать в фильме, это может, только 1% от того, что происходило. Было снято гораздо больше, а происходило еще больше. И, к сожалению, мы никогда не сможем до конца понять масштабов этих разрушений. Потому что Мариуполь полностью разрушен, от него ничего не осталось", - подчеркнул Чернов.

Напомним, ранее Мстислав Чернов рассказал, когда россияне должны увидеть фильм "20 дней в Мариуполе".

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