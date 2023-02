Отборный кокаиновый трэш: обзор черной комедии "Медведь под кайфом"

23 февраля в украинский прокат вышла черная комедия "Медведь под кайфом", которая является свободной трактовкой реальной истории, случившейся в 1980-х годах в США. Еще до выхода неординарная картина режиссера Элизабет Бэнкс получила большую популярность, а после релиза не разочаровала тех, кто ее ждал. Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН делится впечатлениями о фильме "Медведь под кайфом" / Cocaine Bear (без спойлеров).

Немного предыстории

Весной 2021 года стало известно, что актриса и режиссер Элизабет Бэнкс перенесет на "большие" экраны реальную историю ою огромном медведе, который объелся кокаина в лесах Теннесси в 1985 году. Тогда, в начале сентября, бывший офицер УБН Эндрю К. Торнтон II, который перешел на "темную сторону" и сам стал контрабандистом наркотиков, во время очередной доставки "груза" из Колумбии в США, неудачно сбросил с самолета наркотики посреди леса (это была налаженная схема контрабанды) и сам погиб, когда во время прыжка его парашют не раскрылся.

В течение нескольких месяцев правоохранители искали сумки с кокаином на территории местного нацпарка, пока в декабре не наткнулись на тело мертвого черного американского медведя, чей желудок был полностью забит кокаином. Также в лесу были найдены опустошенные пакеты от кокаина. Судмедэксперт, который делал вскрытие животного, решил сделать из него чучело, и после нескольких смен владельца оно попало в торговый центр Kentucky for Kentucky в Лексингтоне, где "Кокаиновый медведь", он же Pablo Eskobear (поняли же игру слов, правда? ), хранится до сих пор.

О чем фильм

Хотя нет официальной информации, что кентукийский кокаиновый медведь на самом деле хоть кого-то убил, авторы фильма "Медведь под кайфом" решили сделать из него настоящую машину для убийств с неконтролируемой жаждой крови и кокаина, что безжалостно крошит всех, кто попадается на пути.

В центре сюжета несколько главных персонажей – мать-одиночка Сари, отправившаяся в лес искать свою дочь Ди Ди, которая без разрешения ушла туда гулять со своим одноклассником Генри, и наркоторговец Сид, который посылает на поиски кокаина своего "подчиненного" Давида и своего сына Эдди, который на самом деле не хочет приобщаться к отцовскому бизнесу, а также опытный полицейский Боб, который охотится на Сида, тройка местных гопников, которые терроризируют посетителей нацпарка, и работники парка. Всем им придется очень постараться, чтобы выжить в схватке с бешеным медведем и друг с другом.

Режиссер и актеры

Режиссером фильма выступила популярная в 2000-х актриса Элизабет Бэнкс, которая, в частности, сыграла в таких фильмах, как "Сорокалетний девственник", "Зак и Мири снимают порно" и трилогии "Человек-Паук" Сэма Рэйми, а также сериале "Клиника". Позже она стала пробовать свои силы на режиссерском поприще – "Медведь под кайфом" стал ее третьей работой в этой роли.

До этого Бэнкс сняла вторую часть музыкальной комедии "Идеальный голос" (2015) и комедийный боевик "Ангелы Чарли" (2019), которому, впрочем, не удалось переплюнуть франшизу 2000-х с Кэмерон Диас, Дрю Бэрримор и Люси Лью. Оба фильма довольно хорошо сработали в прокате и получили не такие уж и плохие отзывы, но и звезд с неба не хватали. И учитывая тот факт, что ориентированы они были больше на массовую аудиторию, желание Бэнкс снять более специфическую черную комедию выглядело весьма интересным. С остальными, она с работой справилась превосходно.

Что касается каста фильма – он выдался довольно удачным, где каждый был на своем месте. Наверное, самой большой звездой фильма является Рэй Лиотта ("Славные парни", "Кокаин", "Ганнибал"), для которого это была одна из последних работ в кино – в мае 2022 года актер неожиданно скончался во сне в возрасте 67 лет. В "Медведе" он исполнил роль жесткого наркоторговца Сида.

Также главные роли в фильме исполнили Кэри Расселл ("Американцы", "Ненасытный", "Звездные войны. Эпизод IX"), О'Ши Джексон-младший ("Годзилла II: Король монстров", "Оби-Ван Кеноби"), Олден Эренрайк ("Соло. Звездные Войны. История", "Аве, Цезарь!"), Марго Мартиндейл ("Мисс Америка", "Американцы") и другие. Особо стоит отметить работы детей-актеров – Кристиана Конвери ("Сладкоежка") и Бруклин Принс ("Проект "Флорида").

Ну а фанатов "Игры престолов" порадует небольшая роль в исполнении норвежского актера Кристофера Гивью, который в сериале запомнился по роли Тормунда.

Реакция на фильм

Фильм вышел в украинский прокат одновременно со всем миром, и еще до своего выхода он успел наделать шума в сети, имея при этом весьма успешную рекламную кампанию. Среди прочего, создатели фильма даже запустили примитивную онлайн игру, по правилам которой игрок должен был управлять медведем, убивающим путников, поддерживая свою жизненную силу дорожками кокаина.

Как и положено для нетипичных фильмов, мнения по нему разделились. Да чего уж, даже в нашем зале были как и те, кто яростно хохотал на протяжении всего фильма, так и те, кто покинул сеанс посередине.

На IMDb у фильма сейчас оценка 6,5 баллов из 10 на основе более 7 тысяч отзывов. Между тем, на Rotten Tomatoes он получил 70% одобрения критиков и 75% зрителей. При этом на Metacritic кинообозреватели дали ему 54 балла, а широкая аудитория – 5,1 балл (в обоих случаях это соответствует характеристике "средние или смешанные отзывы").

В то же время, "Медведь на кокаин" довольно уверенно проявил себя в прокате – за первый уикенд он уже собрал "кассу" более 28 миллионов долларов при бюджете 30-35 миллионов, и у него есть все шансы собрать больше.

Наш вердикт

Да, вынуждены констатировать, что "Медведь под кайфом" – это лента не для любого зрителя. Здесь специфический черный юмор и куча крови. В целом, фильм можно отнести к специфическому жанру комедийного триллера или хоррора, вроде "Такер и Дейл против зла", "Химеры", "Оборотень" или "Тело, Тело, Тело", которые по факту не пугают, а веселят, хотя и специфическим образом. Ценителям жанра "Медведь под кайфом" точно понравится. А вот слишком серьезным, так сказать, зрителям лучше его обходить.

При этом создателям фильма удалось прекрасно передать картинку американской глубинки 1980-х годов, с соответствующими персонажами, интерьерами, костюмами и музыкой. Сцена, где медведь преследует карету скорой помощи под трек Depeche Mode "Just Can't Get Enough" – это отдельное украшение фильма.

Еще один плюс – все персонажи в фильме довольно харизматичны, как с хорошей, так и плохой точки зрения, хорошо прописаны и с остроумными диалогами, особенно детскими, а актеры, в свою очередь, очень удачно их представили.

Кстати, во время финальных титров еще есть две забавные дополнительные сцены, советуем дождаться.

Общая оценка – 8 из 10 баллов.

***

О других киноновинках недели читайте в нашем отдельном обзоре. Также вы можете ознакомиться с подборкой самых интересных сериалов марта 2023 года.

Марина Григоренко