Спортивная и концертная арена Ericsson Globe в Стокгольме с сегодняшнего дня переименована в Avicii Arena в честь электронного музыканта Тима Берглинга, известного как DJ Avicii, совершившего самоубийство в 2018 году.

Арена вместимостью 16 тыс. человек была открыта в 1989 году, в год рождения Берглинга. Ее строили к Чемпионату мира по хоккею. Впоследствии арена начала принимать музыкальных звезд первой величины. На ней выступали Эминем, Шер, Леди Гага, Джастин Тимберлейк, Дженнифер Лопес и Бейонсе, передает Би-би-си.

Первый концерт на арене, которую неформально называют "Глобен", был для Avicii прорывным.

"Концерт на "Глобен" для него был большим достижением", - отметил отец диджея.

Генеральный директор компании-оператора арены Stockholm Live, Андреас Санд, сказал, что площадку переименовывают в честь диджея, чтобы напомнить о проблемах психического здоровья, когда мир, кажется, прошел высшую точку ковидного кризиса. "К сожалению, именно сейчас и нужны такие инициативы", - сказал Санд.

Читайте такжеВ Швеции откроют музей в память о всемирно известном диджее AviciiПри этом он отметил, что сегодня очень многие столкнулись с психологическими проблемами из-за карантина, а индустрию живых концертов он просто уничтожил.

Кто такой Avicii

Шведский диджей и музыкальный продюсер Тим Берглинг, выступавший под именем Avicii, умер в Омане в 2018 году. Музыканта нашли мертвым в оманском городе Маскат 20 апреля. Позже подтвердилось, что музыкант совершил самоубийство.

Авичи - один из самых успешных диджеев в истории электронной музыки. Он одним из первых стал в одиночку собирать шоу на огромных аренах, неоднократно становился хедлайнером крупнейших музыкальных фестивалей, а его клипы имеют миллиарды просмотров на YouTube.

Первым сольным хитом Avicii 2011 году стала композиция Levels, основанная на семпле из песни Something's Got A Hold On Me американской певицы Этты Джеймс и синтезаторном лупе, который придумал сам Берглинг. Эту песню часто называют одной из величайших в истории электронной музыки.

В 2016 году Берглинг отошел от гастролей, столкнувшись с психологическими проблемами. Кроме того он страдал от острого панкреатита, во многом из-за чрезмерного употребления алкоголя.

Автор: Ирина Погорелая