Работать над продолжением шоу будет Исса Лопес, которая также отвечала за четвертый сезон.

Американский телевизионный канал HBO продлил на пятый сезон культовый детективный сериал-антаологию "Настоящий детектив" (True Detective) через несколько дней после финала четвертого сезона.

Как пишет Variety, работать над ним будет Исса Лопес, которая также отвечала за четвертый сезон. Продление шоу не стало сюрпризом, учитывая успех "Ночной страны".

По данным HBO, четвертый сезон на данный момент является самой просматриваемой частью шоу – его посмотрели 12,7 миллиона зрителей. При этом финал сезона, вышедший 18 февраля, стал самым просматриваемым эпизодом сезона, собрав 3,2 миллиона зрителей на каналах HBO и Max. Это на 57% больше, чем количество зрителей премьеры шоу в январе. Украинцы могли легально посмотреть каждый эпизод сразу же после выхода на сервисе MEGOGO.

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"От замысла до выпуска "Ночная страна" была самым прекрасным сотрудничеством и приключением за всю мою творческую жизнь. HBO полностью доверял моему видению, и идея воплотить в жизнь новое воплощение "Настоящего детектива" – это сбывшаяся мечта. Не могу дождаться, чтобы снова взяться за работу", – прокомментировала продление сериала Лопес.

Какие-либо детали о новом сезоне на данные момент неизвестны.

Сериал "Настоящий детектив" – все сезоны

Первый сезон детективного сериала "Настоящий детектив" вышел в 2014 году. Его создател американский писатель Ник Пиццолатто, а режиссером выступил Кэри Фукунага ("Джейн Эйр", "Не время умирать"). Сериал был высоко оценен критиками и зрителями, а потому уже в 2015 году вышел второй сезон. Третьего и четвертого сезонов пришлось ждать гораздо дольше – они вышли в 2019 и 2024 годах.

В каждом сезоне сериала расследовалось отдельное дело с участием новых персонажей и актеров. Так, в первом сезоне детективы Раст Коул (Мэттью Макконехи) и Мартин Харт (Вуди Харрельсон) расследовали серию ритуальных убийств в Луизиане в течение 20 лет.

События второго сезона разворачивались в Калифорнии вокруг мафии и коррупции. В центре сюжета были два детектива – Рэй Велкоро (Колин Фаррелл) и Рэйчел Макадамс (Эни Безеридес), полицейский Пол Вулроу (Тейлор Китч) и босс мафии Фрэнк Семион (Винс Вон).

Третий сезон рассказывал о детективах Уэйне Гейзе (Магершала Али) и Роланде Уэсте (Стивен Дорф), которые расследовали исчезновение детей в Арканзасе в течение нескольких десятилетий.

Четвертый сезон получил название "Ночная страна", а его события перенеслись на Аляску. Там две женщины-детектива – опытная Лиз Дэнверс (Джоди Фостер) и молодая Эванджелин Наварро (Кали Рейс) – расследовали убийство нескольких сотрудников исследовательской станции, попутно открывая страшные тайны прошлого. В отличие от трех предыдущих сезонов, над "Ночной страной" не работал создатель шоу Ник Пиццолатто.

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