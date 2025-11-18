Поговаривают, что с ним уже ведут переговоры.

Британский актер Кристиан Бейл, который известен по фильмам "Бэтмен: Начало" и "Боец", может сыграть в долгожданном продолжении криминальной драмы режиссера Майкла Манна "Схватка-2".

Как пишет издание Variety, именно его рассматривают на роль в новой ленте. Если удастся договориться, то Бейл может появиться в кадре вместе с Леонардо Ди Каприо, которого также хотят пригласить в фильм.

К слову, Amazon MGM Studios и United Artists начнут производство ленты в 2026 году. Продюсерами будут выступать Джерри Брукхаймер, Скотт Стубер и Ник Несбитт из Калифорнийской кинокомиссии. Исполнительными продюсерами будут Эрик Рот и Шейн Салерно.

Что известно о фильме "Схватка"

"Схватка" - криминальный треллер, который впервые вышел на экраны в 1995 году. В свое время фильм стал кассовым хитом, собрав 187 миллионов долларов во всем мире, при бюджете 60 миллионов долларов. В центре сюжета противостояние между опытным детективом и профессиональным вором. Главные роли сыграли Аль Пачино и Роберт Де Ниро.

