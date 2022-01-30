Актер известен своей уникальной способностью перевоплощаться до неузнаваемости для новых ролей в кратчайшие сроки.

30 января 2022 года британскому актеру, лаурету премий "Золотой глобус" и "Оскар" Кристиану Бейлу исполняется 48 лет.

По этому случаю УНИАН решил вспомнить самые яркие роли актера-хамелеона, который известен своей уникальной способностью перевоплощаться до неузнаваемости для новых ролей в кратчайшие сроки.

Кристиан Бейл дебютировал на ТВ в 1986 году в возрасте 12 лет, а уже год спустя стал известен на весь мир благодаря главным ролям в двух фильмах – хорошо известному на наших просторах фэнтези "Мио, мой Мио" и драме Стивена Спилберга "Империя солнца". В последнем он сыграл роль мальчика из богатой британской семьи, оказавшегося с началом Второй мировой войны в японском лагере для интернированных лиц. Критики высоко оценили его работу, в том числе отметив наградой Национального совета кинокритиков США в категории "Лучший актер".

В 1998 году актер снялся в музыкальной драме "Бархатная золотая жила" об эпохе британского глэм-рока начала 1970-х. Также в фильме сыграли Юэн Макгрегор, Джонатан Рис-Майерс, Тони Коллетт и рок-группа Placebo.

Спустя два года вышел триллер "Американский психопат", где Бейл предстал перед публикой в совершенно новом образе и окончательно зарекомендовал себя как перспективный актер мирового уровня. В фильме он сыграл богатого нью-йоркского инвестиционного банкира Патрика Бэйтмена, чья жизнь вращается вокруг ужина в модных ресторанах и ухаживания за своей кожей, лицом и телом, у него есть невеста и круг общения, состоящий из богатых деловых партнеров. Однако за этим красивым фасадом скрывается жестокий психопат.

В 2002 году Бэйл снялся в фильме-антиутопии "Эквилибриум", действие которого происходит в недалеком будущем. Практически весь мир лежит в руинах после завершения Третьей мировой войны, а причиной всех проблем власти объявляют человеческие эмоции – для их подавления население обязано ежедневно принимать специальный препарат. Бейл играет одного из тех, кто должен контролировать соблюдение правил, однако в итоге сам поддается эмоциям.

В 2004 году вышел тонкий психологический триллер "Машинист", ради которого Бейл похудел на 30 килограммов. Он сыграл роль мужчины, которого бессонница привела к истощению. Чтобы обрести покой, герою предстоит найти причину своего состояния.

Уже спустя год вышел супергеройский фильм "Бэтмен: Начало", открывающий трилогию Кристофера Нолана с Кристианом Бейлом в роли борца с преступностью в костюме летучей мыши. В кротчайшие сроки актер сумел привести себя в потрясающую форму. В последующем Бейл еще несколько раз стремительно худел или поправлялся для новых ролей, но не так давно он заявил, что больше не будет этого делать.

В 2007 году Кристиан Бейл сыграл в вестерне "Поезд на Юму", где его партнером по съемочной площадке стал Рассел Кроу. Бейл играет роль инвалида Гражданской войны, который берется этапировать опасного головореза, чтобы заработать на спасение своего ранчо и семьи.

Биографическая спортивная драма "Боец" 2010 года выпуска принесла Бейлу "Оскар" и "Золотой глобус" в категории "Лучшая мужская роль второго плана". Здесь он сыграл американского боксера Дика "Дикки" Эклунда, который в свое время подавал большие надежды, но в итоге скатился на дно.

В 2013 году Бейл сыграл в криминальной черной комедии Дэвида О. Расселла "Афера по-американски", за что получил свою вторую номинацию на "Оскар".

Биографическая комедийная драма "Игра на понижение", вышедшя в 2015 году, вновь позволила Бейлу вступить в оскаровскую гонку. На этот раз он сыграл роль чудаковатого финансового гения Майкла Бьюрри, предсказавшего крах американского рынка ипотечных кредитов.

В фильме "Власть" (2018) Бейл сыграл вице-президента Дика Чейни, вновь преобразовавшись до неузнаваемости, на этот раз с помощью грима. И получил четвертую номинацию на "Оскар".

В биографической спортивной драме "Ford против Ferrari" актер сыграл роль британского пилота болидов Кена Майлза, участвовавшего в битве автомобильных гигантов в 1960-х годах.

Следующая роль Кристиана Бейла – антигерой Горр Убийца богов в супергеройском фильме "Тор: Любовь и гром", выход которого запланирован на 2022 год.

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