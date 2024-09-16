Сериал "Сегун" стал фаворитом.

В ночь с 15 на 16 сентября состоялась церемония награждения престижной кинопремии "Эмми-2024". Мероприятие прошло в Лос-Анджелесе, где собралось большое количество звезд.

Известно, что фаворитом в этом году стал сериал "Сегун" об английском моряке в Японии. Он получил рекордные 18 статуэток. Интересно, что этот сериал был номинирован 25 раз, что также является рекордом.

На втором месте оказался сериал "Медведь", который получил 11 статуэток. По сюжету молодой шеф-повар возвращается домой в Чикаго, чтобы попытаться спасти небольшой ресторанчик, унаследованный от умершего брата. Бизнес идёт не просто: потребнадзор находит массу нарушений, дядя-кредитор требует вернуть взятый братом долг, а старый персонал принимает все нововведения в штыки.

Что касается актеров, то премии получили очень известный и талантливые персоны. Например, 52-летняя Лиза Колон-Зайас, игравшая роль Тины Марреро в "Медведе" или Анна Саваи из сериала "Сегун".

Все победители премии "Эмми"

Лучший драматический сериал - "Сегун"

Лучший комедийный сериал - "Хитрости"

Лучшая актриса в драматическом сериале - Анна Саваи, "Сегун"

Лучший актер в драматическом сериале - Хироюки Санада, "Сегун"

Лучшая актриса в комедийном сериале - Джин Смарт, "Хитрости"

Лучший актер в комедийном сериале - Джереми Аллен Уайт, "Медведь"

Лучший актер второго плана в драматическом сериале - Билли Крудап, "Утреннее шоу"

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале - Элизабет Дебики, "Корона"

Лучший актер второго плана в комедийном сериале - Эбон Мосс-Бакрак, "Медведь"

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале - Лиза Колон-Зайас, "Медведь"

Лучший мини-сериал - "Олененок"

Лучшая актриса в мини-сериале - Джоди Фостер, "Настоящий детектив: Ночная страна"

Лучший актер в мини-сериале - Ричард Гедд, "Олененок"

Напомним, 76-летняя звезда "Мизери" Кэти Бейтс объявила о завершении актерской карьеры. Последней работой звезды станет роль в перезапуске сериала "Мэтлок".

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