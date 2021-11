Таня Муиньо сняла впечатляющий клип для артистов.

Украинский клипмейкер Таня Муиньо сняла клип для канадского певца The Weeknd и американского рэпера Post Malone. Ролик на песню One Right Now получился эффектным и достаточно впечатляющим, так как там можно увидеть не только сексуальных мужчин, но и перестрелки, а также настоящую кровавую бойню.

Стоит отметить, что Таня уже снимала клипы ля зарубежных звезд. В ее копилке клипы для Кэти Перри, Розалии, Cardi B, Normani, Lizzo и Lil Nas X, MONATIK, "Время и Стекло", NK, Мишель Андраде, LAYAH, Скриптонит, IOWA и другие. Каждый из них выглядит своеобразно и неповторимо.

К слову, Таня Муиньо - рекордсменка по количеству наград в номинации "Лучший видеоклип" ежегодной украинской премии YUNA (победила три года подряд: в 2016, 2017 и 2018 годах). Победительница в номинации "Клипмейкер года" по версии M1 Music Awards (2018).

Автор: Диана Могилевич