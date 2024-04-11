Руслан Багинский показал процесс создания эксклюзивных шляп для королевской семьи Великобритании.

Известный украинский дизайнер Руслан Багинский создал две эксклюзивные шляпы для королевской семьи Великобритании. Головные уборы из Украины получили королева-консорт Камилла и принцесса Кейт Миддлтон.

Для принцессы Уэльской модельер разработал массивную зеленую шляпу. Для декора Багинский использовал белые нежные цветы первоцвета. Как известно, они символизируют жизнь и надежду.

Зато королева Камилла получила более сдержанный головной убор. Руслан создал для нее черный берет с фиолетовым первоцветом, который имеет подобный символизм, что и на шляпе Кейт Миддлтон.

Во дворе Посольства Великобритании в Киеве состоялась церемония вручения шляп. Королевская семья в Twitter выразила свой восторг от такого подарка и поблагодарила дизайнера:

От имени Ее Величества Королевы и Ее Высочества Принцессы Уэльской Временно поверенный в делах Николас Гаррокс принял две особые шляпки, специально созданные известным украинским дизайнером головных уборов Русланом Багинским. Эти невероятные произведения чтят многовековую традицию и сочетают ее с современными и инновационными тенденциями, символизируя богатое культурное наследие наших народов и символизируя глубокие связи между британцами и украинцами.

В дополнение, модельер поделился процессом создания головных уборов и показал эскизы. Багинский обнародовал видео на своей странице в Instagram.

Как известно, Руслан Багинский родился во Львове. В далеком 2015 году дизайнер основал собственный одноименный бренд шляп Ruslan Baginskiy. Все его головные уборы нестандартной формы и сразу пришлись по вкусу мировым модницам. Сейчас шляпы носят певицы Мадонна, Кэтти Перри, Бейонсе, Леди Гага, модели Белла Хадид, Кайя Гербер и другие звезды.

Напомним, ранее у Кейт Миддлтон обнаружили рак. Принцесса записала видеообращение.

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