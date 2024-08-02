Женщину заметили в компании известного финансиста.

Американская актриса Риз Уизерспун, которая известна по фильмам "Блондинка в законе", "Дикая", "Четыре Рождества" и другим киноработам, закрутила новый роман. Об этом пишет издание Daily Mail.

Интересно, что год назад 48-летняя знаменитость объявила о разводе со своим вторым мужем Джимом Тотом. А на днях журналисты заметили ее в компании уже нового избранника. Им стал разведенный немецкий финансист Оливер Хаарманн. Мужчина старше актрисы на 8 лет.

Пару успели сфотографировать во время совместной прогулки по Нью-Йорку. Как долго они вместе - пока неизвестно. Сама Риз тоже не комментирует новые отношения.

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Что известно о Риз Уизерспун

У Риз Уизерспун естрь много престижных наград за свой актерский талант. В частности, она обладательница премий "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA и премии Американской Гильдии киноактеров в категории "Лучшая актриса".

Что касается ее личной жизни, то она дважды разведена. Первым мужем был актер Райан Филлипп, в браке с которым родились дочь Ава Элизабет Филлипп и сын Дикон Риз Филлипп. Вторым избранником женщины стал агент Джим Тот. Пара прожила вместе почти 12 лет. Причиной завершения их отношений стали "непримиримые разногласия". У экс-супругов также есть общий сын Теннесси Джеймс Тот.

Напомним, ранее стало известно, что певица Адель во второй раз выходит замуж.

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