Знаменитость исполнила украинскую песню вместе с группой Gogol Bordello.

Американская актриса Вера Фармига, которая ранее зачитала стихотворение Василия Симоненко, снова поддержала украинцев во время войны. Режиссер и продюсер украинского происхождения прямо во время своего концерта вместе с американской группой Gogol Bordello исполнили песню композитора Владимира Ивасюка "Червона рута".

Голливудская звезда, известная ролью исследовательницы паранормальных явлений Лоррейн Уоррен во франшизе "Заклятие", также является участницей группы "The Yagas" и давно занимается музыкой. Но на этот раз она зажгла с вокалистом Gogol Bordello Евгением Гудзем в Нью-Йорке.

Знаменитости продемонстрировали невероятное знание украинского языка, выполняя легендарную композицию. Их выступление сопровождалось громкими овациями присутствующих на концерте. Видео с исполнением песни распространила сама Фармига в своем Instagram.

"Для всех, кто с детства связан с украинской культурой, эта легендарная песня 70-х - всегда глоток свежего воздуха. Ее обновленное, закаленное звучание - зеркало нашего времени. Пусть возносит снова!" - написала артистка в подписи к ролику.

Участники коллектива Gogol Bordello уточнили, что это была благотворительная коллаборация. А также они запланировали еще один концерт с Верой в Нью-Йорке 5 апреля.

Украинцы в комментариях поблагодарили знаменитостей за поддержку Украины и высоко оценили их выступление:

"Не буду врать, я плохо знала эту песню, но скажу честно, я в восторге"

"Танцевать и петь с вами были таким незабываемым моментом"

"Мне это так понравилось, что не могу остановиться, чтобы не слушать это снова и снова"

Отметим, что у актрисы украинское происхождение. Она родилась в семье украинских эмигрантов и очень хорошо владеет украинским языком. Фармига воспитывалась в украинско-американской общине в Эрвингтоне, а до шести лет не разговаривала на английском языке. После переезда в Уайтхаус, Техас, кинозвезда посещала украинскую греко-католическую школу и украинский фольклорно-танцевальный ансамбль Syzokryli.

Напомним, ранее Украину поддержала известная нидерландская группа Within Temptation. Фронтвумен Шарон ден Адель опубликовала новое видео в сети и призвала мир помогать украинцам.

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