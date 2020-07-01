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По сериалу "Мандалорец" выпустят книги и комиксы

16:30, 01 июля 2020
Кино и музыка
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По "Мандалорцу" выпустят книги / film.ru

На официальном сайте франшизы «Звездные войны» появился анонс ряда книг по сериалу «Мандалорец».

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Речь идет о нескольких артбуках и энциклопедиях, но есть также новелизация сериала для взрослых (The Mandalorian: Original Novel, автор – Адам Кристофер), а также книжная адаптация для детей (The Mandalorian: Junior Novelization, автор – Джо Шрайбер.

Кроме того, издательства Marvel и IDW Publishing выпустят по сериалу серию комиксов.

Напомним, второй сезон "Мандалорца" должен выйти на экраны в октябре.

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Теги: #кино#Звездные войны#сериалы