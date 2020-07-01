По сериалу "Мандалорец" выпустят книги и комиксы
16:30, 01 июля 2020Кино и музыка
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Планируется создать две отдельных новелизации шоу – для детей и взрослых.
По "Мандалорцу" выпустят книги / film.ru
На официальном сайте франшизы «Звездные войны» появился анонс ряда книг по сериалу «Мандалорец».
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Речь идет о нескольких артбуках и энциклопедиях, но есть также новелизация сериала для взрослых (The Mandalorian: Original Novel, автор – Адам Кристофер), а также книжная адаптация для детей (The Mandalorian: Junior Novelization, автор – Джо Шрайбер.
Кроме того, издательства Marvel и IDW Publishing выпустят по сериалу серию комиксов.
Напомним, второй сезон "Мандалорца" должен выйти на экраны в октябре.
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