Звезда "Терминатора" снимется во втором сезоне "Мандалорца"

Для Майкла Бина это станет самым крупным проектом за последнее десятилетие.

Американский актер Майкл Бин, известный своими ролями в фильмах "Терминатор", "Чужие" и "Бездна", примет участие во втором сезоне сериала "Мандалорец". Читайте такжеЧудо-женщина, Халк и Мандалорец спели песню против коронавируса (видео) Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Для Бина это станет самым значим проектом за последнее десятилетие. Детали персонажа Макла Бина неизвестны, хотя он, как говорят, сыграет охотника за головами. Напомним, второй сезон "Мандалорца" должен выйти на экраны в октябре.

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