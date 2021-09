Ролик снял режиссер и фотограф Ник Найт, который постоянно сотрудничает с исполнителем.

Популярный американский рэпер Канье Уэст выпустил клип на песню "24" из своего последнего студийного альбома Donda.

Ролик размещен на YouTube-канале исполнителя.

В клипе использованы кадры с презентации альбома на стадионе Mercedes-Benz в Атланте. Уэст сначала стоит на сцене, а после – парит в небесах.

Новый клип Канье Уэста: видео

Клип снял режиссер и фотограф Ник Найт, который постоянно сотрудничает с рэпером.

Альбом Donda Канье Уэста: что известно

Последний альбом рэпера Donda полностью посвящен его матери Донде Уэст, которая умерла в 2007 году после пластической операции.

Это десятый студийный альбом Канье Уэста.

Он вышел 29 августа 2021 года на лейблах GOOD Music и Def Jam Recordings.

В записи альбома приняли участие Сайлина Джонсон, The World Famous Tony Williams, Pusha T, Don Toliver, Кида Кади, Трэвиса Скотта, Baby Keem, Marilyn Manson, Lil Yachty, Playboi Carti, Vory, Lil Durk, Fivio Foreign, Янг Тага, 070 Shake, Криса Брауна, Roddy Ricch, DaBaby, KayCyy, Westside Gunn, Conway The Machine, Jay Electronica, Pop Smoke, Jay-Z, Francis and the Lights, The Weeknd и Lil Baby.

Канье Уэст: важное

Канье Уэст – американский рэпер, миллиардер[10], музыкальный продюсер, композитор и дизайнер.

Свой дебютный альбом The College Dropout рэпер выпустил в 2004 году.

За ним последовали альбомы Late Registration 2005 года, Graduation 2007 года, 808s & Heartbreak 2008 года, My Beautiful Dark Twisted Fantasy 2010 года, совместный с Jay-Z альбом Watch the Throne 2011 года, Yeezus 2013 года, The Life of Pablo 2016 года, ye 2018 года, Jesus is King 2019 года и Donda 2021 года.

На творчество исполнителя очень повлияла смерть его матери Донды Уэст 10 ноября 2007 года.

В 2020 году Forbes поставил Канье Уэста с доходом 170 миллионов долларов на второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых знаменитостей.

Состояние рэпера на 2021 год оценивается в 6,6 миллиарда долларов.

В 2012 году Уэст начал встречаться со звездой реалити-шоу и моделью Ким Кардашьян. 24 мая 2014 пара поженилась во Флоренции. У Канье и Ким четверо детей: дочка Норт, сын Сэйнт, дочка Чикаго (рождена с помощью суррогатного материнства) и сын Салм Уэст. В феврале текущего года стало известно, что пара разводится.

Автор: Катерина Шварц