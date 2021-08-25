По информации СМИ, в документах артист отметил, что хочет получить новое имя "по личным причинам".

Канье Уэст официально подал прошение о юридическом изменении своего имени на новое - "YE".

Об этом пишет Variety со ссылкой на полученные изданием документы.

"Ye" назывался восьмой сольный студийный альбом хип-хоп-музыканта, а также этот псевдоним Канье использует, в частности, в социальных сетях.

Теперь согласно законам, чтобы новое имя получило юридическую силу, прошение должен одобрить судья Калифорнии, а сообщение о смене имени, вероятно, придется официально опубликовать в местных газетах.

В документах рэпер отметил, что решил изменить имя "по личным причинам", однако не предоставил подробностей.

Сейчас Канье готовится к выпуску своего нового альбома "Donda". 26 августа он должен провести уже третью стадионную вечеринку с прослушиванием грядущего релиза в родном Чикаго. По данным очевидцев, в центре футбольного стадиона Уэст теперь возводит копию чикагского дома своего детства.

— West Sub Ever (@WestSubEver) August 23, 2021

На выходных рэпер удалил весь контент со своей Instagram-страницы и стал публиковать загадочные фотографии. На первой было изображение того самого дома, где он когда-то жил с матерью. Женщина внезапно умерла в 2007 году. Именно в честь нее, Донды Уэст, назван грядущий релиз артиста.

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Автор: Катерина Комолова