Рэпер долго откладывал выход нового альбома.

Американский рэпер Канье Уэст выпустил новый альбом, который получил название Donda.

Изначально альбом должен был выйти еще в 2020 году, но его релиз постоянно откладывался. За это время Канье успел провести аж три презентации.

Интересно, что в этот музыкальный сборник вошли 26 песен, которые уже доступны на стриминговых площадках Apple Music, Spotify.

Напомним, на последней презентации Donda Канье вышел на сцену и поджег себя. А затем еще раз женился на Ким Кардашьян, с которой недавно официально разорвал отношения.

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Автор: Диана Могилевич