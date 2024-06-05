Поклонники криминального сериала смогут увидеть его в новом формате на больших экранах мира.

Популярная стриминговая платформа Netflix объявила, что снимет полнометражную картину на основе криминально-драматического телесериала "Острые козырьки". В главной роли лидера бирмингемского клана Томми Шелби сыграет бессменный ирландский актер Киллиан Мерфи, ставший обладателем "Оскара".

Пока что фильм не получил название. Однако, как пишет Variety, режиссером ленты станет Том Харпер, снявший первый эпизод оригинального сериала. Сценарий напишет неизменный сценарист сериала Стивен Найт.

"Когда я впервые снял "Острые козырьки" более 10 лет назад, мы не знали, во что превратится сериал, но мы знали, что в алхимии актерского состава и сценария было что-то взрывоопасное. "Картузы" всегда были историей о семье - и это невероятно захватывающе воссоединиться со Стивом и Киллиан, чтобы показать фильм зрителям по всему миру на Netflix", - прокомментировал Харпер.

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Съемки фильма начнутся в конце 2024 года в сотрудничестве с BBC Film. Продюсерами картины будут Кэрин Мандабах, Стивен Найт и Киллиан Мерфи.

"Кажется, Томми Шелби еще не закончил со мной... Очень приятно снова сотрудничать со Стивеном Найтом и Томом Гарпером над киноверсией "Острые козырьки". Это фильм для фанатов", - отметил Мерфи.

Сейчас детали сюжета и актерский состав не раскрывается, хотя, как сообщает издание, события будут разворачиваться во время Второй мировой войны.

"Я искренне рад, что этот фильм вот-вот появится на свет. Это будет взрывная глава в истории "Острых козырьков". Никаких ограничений", - заявил Найт.

К слову, "Острые козырьки" рассказывают о группе криминалистов, известных в Бирмингеме после Первой мировой войны. Главный герой, Томми Шелби, возглавляет семью и пытается увеличить свое влияние в мире преступления и политики. Его братья и сестры, а также другие члены семьи, разворачивают историю, где они противостоят другим группам преступников, политикам, а также полиции.

Сериал показывает социальные проблемы того времени, такие как классовое неравенство, борьба за власть, а также влияние крупных исторических событий.

Напомним, ранее вышел трейлер нового фильма Йоргоса Лантимоса "Разновидности доброты".

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