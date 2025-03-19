Всего украинским киноманам покажут четыре новых австрийских фильма.

В апреле 2025 года в нескольких городах Украины пройдет традиционный фестиваль "Неделя австрийского кино". В частности, в Киеве мероприятие состоится с 10 по 16 апреля, а впоследствии оно пройдет во Львове и Черновцах.

Как рассказали в пресс-службе "Артхаус Трафик", нынешнее событие охватит широкий спектр жанров – от комедии до драмы и документального фильма. Украинские киноманы смогут увидеть свежие австрийские ленты, которые были представлены на международных площадках, а также австрийский документальный фильм, снятый украинским режиссером.

Всего в программу фестиваля вошли четыре фильма, которые были представлены на Берлинале, Венецианском кинофестивале, в Локарно и на других международных площадках.

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Откроет событие комедийная драма "Павлин" (Pfau – Bin ich echt?) режиссера Бернгарда Венгера, которая была представлена на Венецианском кинофестивале. Главный герой фильма – мужчина по имени Маттиас, который в совершенстве овладел искусством перевоплощения на заказ: воспитанный парень, идеальный сын, напарник для споров. Ежедневная игра в притворство дается ему легко, но самый большой вызов – быть собой. Главную роль в фильме сыграл немецкий актер Альбрехт Шух ("На Западном фронте без перемен", "Ход короля", "Берлин, Александерплац"). Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,2 из 10 баллов.

Также в программу вошла документальная лента украинского режиссера Юрия Речинского "Дорогие Прекрасные Любимые" (Dear Beautiful Beloved), рассказывающая о том, как украинцы выстраивают стратегии выживания в реальности, где чрезвычайное положение стало новой нормой. Это история о силе маленьких проявлений заботы, которые способны спасать жизни и возвращать достоинство тем, кто его потерял. Мировая премьера фильма прошла на кинофестивале в Локарно, а в Украине его можно было увидеть на Киевском международном кинофестивале "Молодость". Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 8,4 из 10 баллов.

Кроме того, во время фестиваля покажут криминальную комедию "Тушеная свинина"(Pulled Pork) режиссера Андреаса Шмидта о частном детективе Фло Киенцле. Вместе с приемным братом и бывшим заключенным Эдди Ковачем, он пытается разоблачить коррумпированного свиновода и кандидата в мэры Бенни Ягшица, у которого куча скелетов в шкафу. Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,3 из 10 баллов.

Еще один фильм из программы – участник Берлинале, драма Флориана Похлатко "Как быть нормальным и причудливости другого мира" (Wie man normal ist und die Merkwürdigkeiten der anderen Welt). В центре сюжета – 26-летняя Пия, которая возвращается в родительский дом после выписки из психиатрической больницы. В ежедневной борьбе за выживание с новой работой, болезненным разрывом, лекарствами и социальным ярлыком, Пия попадает в реальность, которая кажется такой же неопределенной, как и она сама. Медленно она начинает меняться – превращаясь в чудовище, которое угрожает миру... или, возможно, в героиню, которая должна его спасти? Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,5 из 10 баллов.

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