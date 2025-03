Когда ждать премьеру новой ленты - читайте дальше.

Американская актриса Сэди Синк, известная по роли Макс Мейфилд в сериале от Netflix "Очень странные дела", появится в новом сиквеле франшизы "Человек-паук" от Sony Pictures и Marvel Studios. Пока не известно, какая именно роль достанется звезде, но иностранные СМИ уже сделали предположение относительно будущего персонажа актрисы.

Как пишет издание Deadline со ссылкой на собственные источники, Синк может сыграть Джину Грей из "Людей Икс", которую в прошлом играли Фамке Янссен и Софи Тернер. Однако пока киностудии Marvel и Sony не комментируют эту новость и не раскрывают подробностей сюжета новой ленты. Предыдущая подруга Человека-паука (Тома Холланда) Эм-Джей в исполнении Зендеи также появится в новой части, но получит немного экранного времени из-за занятости в съемках третьей "Дюны".

Синк, вероятно, сыграет весомую роль в супергеройской картине, учитывая сюжет "Человека-паука: Нет пути домой" (2021). Лента собрала в мировом прокате почти 2 миллиарда. В ней, как известно, главный герой Паркер завершает заклинание Доктора Стрэнджа, которое стирает его личность из памяти мира. Похоже, что экранное время старых персонажей сократится, а взамен появятся новые лица.

Молодая актриса, кроме "Очень странных дел", также снималась в клипе Тейлор Свифт на песню "All Too Well: The Short Film" и сыграет в мюзикле Searchlight "O'Dessa".

Режиссера Джонна Уоттса, снявшего три предыдущие части, на этот раз заменит Дестин Дэниел Креттон ("Шан-Чи и легенда десяти колец"). Продюсерами картины станут Эми Паскаль и Кевин Файги, а авторами сценария выступили Эрик Соммерс и Крис МакКенна.

Премьера четвертого фильма во франшизе запланирована на 31 июля 2026 года.

К слову, серия фильмов "Человек-паук" основана на комиксах Marvel и началась с картин с Тоби Магуайром (2002-2007) и продолжилась с Эндрю Гарфилдом в "Новый Человек-паук" (2012-2014). Позже главная роль досталась Тому Холланду, который сыграл в лентах "Человек-паук: Возвращение домой" (2017), "Человек-паук: Вдали от дома" (2019) и "Человек-паук: Нет пути домой" (2021).

