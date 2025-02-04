Премьера супергеройской ленты состоится уже в этом году.

Киностудии Marvel и Disney представили первый трейлер нового фильма "Фантастическая четверка: Первые шаги". В видео можно увидеть главных героев фильма - культовую семью супергероев, а также Нью-Йорк в стиле 60-х годов.

Как ранее писал УНИАН, в феврале прошлого Marvel объявила актерский состав обновленной "Фантастической четверки". К слову, эта картина станет частью шестой фазы MCU.

Так, роль "Мистера Фантастика", он же Рид Ричардс, взял на себя Педро Паскаль, Сью Сторм или "Женщину-невидимку" сыграет Ванесса Кирби. Джозеф Куин и Эбон Мосс-Бакрак перевоплотятся в Джонни Шторма ("Человека-факела") и Бена Гримма ("Существо") соответственно. Также стало известно, что в актерский состав вошла Джулия Гарнер. Она исполнит роль женской версии Серебряного Серфера, а Ральф Инесон сыграет злодея Галактуса. Кроме того, в фильме еще появятся Пол Уолтер Хаузер, Джон Малкович, Наташа Лионн и Сара Найлз.

Видео дня

Режиссером картины выступил Мэт Шакман известный по лентам "Доктор Хаус", "Хорошая жена", "Игра престолов" и "ВандаВижн". Продюсером стал руководитель Marvel Studios Кевин Файги. Как он сообщал ранее в Entertfinment Weeky, по сюжету герои вынуждены балансировать между своими супергеройскими обязанностями и семьей. Они должны защитить Землю от космического злодея Галактуса и Серебряного Серфера.

"На фоне ретро-футуристического мира, вдохновленного 1960 годами, новая "Фантастическая четверка" представляет первую семью Marvel, которая сталкивается с самым страшным испытанием. Вынуждены балансировать роль супергероев с силой родственных связей, они должны защитить Землю от прожорливого космического бога по имени Галактус и его загадочного Вестника", - говорится в синопсисе.

Премьера "Фантастической четверки" состоится уже на 24 июля 2025 года.

Напомним, ранее вышел первый трейлер "Пункт назначения 6". В украинский прокат фильм выйдет 15 мая 2025 года.

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