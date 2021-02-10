Операция по закрытию студии завершится через два месяца.

Walt Disney закрывает Blue Sky Studios, которая создала мультфильмы «Ледниковый период» и «Рио».

Читайте такжеКомпания Disney впервые за 40 лет закончила год с убыткомРешение о закрытии вызвано неблагоприятными экономическими последствиями пандемии коронавируса, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

«Учитывая текущие экономические реалии, после длительных размышлений мы приняли трудное решение прекратить кинопроизводство в Blue Sky Studios»,— сообщили в компании. Операция по закрытию студии завершится через два месяца. 450 сотрудников компании будут уволены. Как пишет Variety, их могут принять на работу в таких анимационных подразделениях The Walt Disney Company, как Walt Disney Animation Studios и Pixar, передает kommersant.

Студия Blue Sky Studios

Blue Sky Studios основана в 1987 году.

Disney купил студию у 21st Century Fox в 2017 году.

За время работы Blue Sky Studios создала 13 полнометражных мультфильмов.

Последний мультфильм студии «Камуфляж и шпионаж» вышел в 2019 году.

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Автор: УНИАН