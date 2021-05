26 мая 2021 года признанной королеве эпатажа, британской актрисе Хелене Бонем Картер исполняется 55 лет.

По этому случаю вспоминаем самые яркие роли актрисы, которая более десятка лет была музой главного готического режиссера современности Тима Бертона и не перестает удивлять общественность эпатажным поведением и в личной жизни.

Хелена Бонем Картер, родом из вполне богатой и влиятельной семьи (она - правнучка премьер-министра Великобритании лорда Асквита), довольно легко и просто ворвалась в мир большого кино. После нескольких проб в кино и на телевидении, в 1986 году актриса сыграла в одном из самых удачных своих фильмов - мелодраме "Комната с видом", события которой происходят в Италии и Англии начала 20 века. Хотя сама она не была отмечена наградами за главную роль в этом фильме, в целом картина наделала шума, собрав целый урожай номинаций и премий. После этого в карьере Картер последовал целый ряд костюмированных драм и адаптаций книг.

В 1994 году состоялось первое заметное появление Картер в готическом кино - она снялась в очередной экранизации романа Мэри Шелли "Франкенштейн, или Современный Прометей". Партнерами актрисы по съемочной площадке стали Роберт де Ниро и Кеннет Брана, выступивший так же режиссером. С последним у Картер в итоге завязались отношения, продлившиеся 5 лет.

В 1999 году Картер предстала перед зрителями в совершенно новом образе - она сыграла эксцентричную роковую красотку Марлу Сингер в культовом фильме Дэвида Финчера "Бойцовский клуб" по мотивам одноименного романа Чака Паланика. По сути она была единственным женским персонажем в этом мужском фильме, где также сыграли Эдвард Нортон, Брэд Питт и Джаред Лето, тем самым еще больше перетягивая на себя внимание зрителей. "Бойцовский клуб" пользовался сумасшедшей популярностью, и по сей день входит во всевозможные рейтинги лучших фильмов всех времен и народов.

В 2001 году Картер сыграла одну из главных ролей в фантастическом фильме Тима Бертона "Планета обезъян". Фильм с колоссальным на те времена бюджетом в 100 миллионов долларов получил довольно посредственные отзывы критиков, однако положил начало творческому и личному союзу двух едва ли не самых экстравагантных деятелей в мире современного кино. После этого Картер снялась еще в нескольких проектах режиссера - "Крупная рыба", "Чарли и шоколадная фабрика", "Труп невесты", "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит", "Алиса в Стране чудес" и "Мрачные тени".

