"ВандаВижн" - когда выйдут новые серии
Marvel выпустила новый трейлер к середине сезона «ВандаВижн». В нем показаны кадры из оставшихся серий.Читайте такжеВышел трейлер комедии "Сумасшедшая свадьба-3" (видео)
В новом ролике присутствует ряд спойлеров. Следующая серия появится в эфире 5 февраля.
Отметим, что вышло уже четыре эпизода, а оставшиеся пять начнут показывать по одному в неделю (каждую пятницу).
Трейлер второй половины сезона «ВандаВижн»
"ВандаВижн": о чем сериал
"ВандаВижн" — сериал об Алой ведьме и Вижене в исполнении Элизабет Олсен и Пола Беттани.
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