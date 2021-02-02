Следующая серия появится в эфире 5 февраля.

Marvel выпустила новый трейлер к середине сезона «ВандаВижн». В нем показаны кадры из оставшихся серий.Читайте такжеВышел трейлер комедии "Сумасшедшая свадьба-3" (видео)

В новом ролике присутствует ряд спойлеров. Следующая серия появится в эфире 5 февраля.

Отметим, что вышло уже четыре эпизода, а оставшиеся пять начнут показывать по одному в неделю (каждую пятницу).

Трейлер второй половины сезона «ВандаВижн»

"ВандаВижн": о чем сериал

"ВандаВижн" — сериал об Алой ведьме и Вижене в исполнении Элизабет Олсен и Пола Беттани.

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Автор: Ольга Робейко