Джонни Депп сыграет знаменитого итальянского режиссера - СМИ
На днях стало известно, что Деппа рассматривают на главную роль в фильме "Черно-белый Феллини" (Fellini Black and White).
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Актер сыграет итальянского режиссера, а Пенелопа Крус - его жену Джульетту Мазину, сообщает Hello.
Как сообщается, сюжет фильма будет построен вокруг реальной истории поездки Феллини в Лос-Анджелес в 1957 году на вручение "Оскара". За два дня до награждения режиссер пропал на два дня и чуть не пропустил церемонию. Картина станет фантазией на тему того, чем мог заниматься режиссер во время своего исчезновения.
Съемки должны начаться в этом году в Лос-Анджелесе. Инсайдеры также сообщают, что в фильме могут появиться Александр Скарсгард, Джейми Фокс и Питер Динклейдж.
Как сообщал УНИАН, телеканал FX продлил комедийный сериал "Чем мы заняты в тени" на третий сезон.
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