Сериал "Чем мы заняты в тени" продлили на третий сезон

Основой сериала стала оригинальная комедия Тайки Вайтити и Джемейна Клемента под названием "Реальные упыри" 2014 года.

Телеканал FX продлил комедийный сериал "Чем мы заняты в тени" на третий сезон.

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Телеканал принял решение о продолжении в разгар второго сезона, финал которого состоится 10 июля. По данным FX, первые шесть эпизодов второго сезона в США в среднем смотрели 3,2 млн зрителей, а это на четверть больше, чем зрителей этих же серий первого сезона, пишет The Hollywood Reporter.

"Мы невероятно счастливы, что зрители и критики полностью единогласны насчет "Теней". Неделю за неделей наши сценаристы, режиссеры и удивительный актерский состав продолжают создавать один из самых лучших комедийных сериалов на ТВ", - заявил куратор оригинальных программ FX.

О дате выхода нового сезона пока не сообщается.

Основой сериала стала оригинальная комедия Тайки Вайтити и Джемейна Клемента под названием "Реальные упыри" 2014 года. Они выступают в качестве продюсеров сериала, а сам Вайтити еще и исполняет эпизодическую роль Виаго, которую играл в фильме.

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