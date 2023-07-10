В следующем году Чилдрен Кинофест состоится с 31 мая по 9 июня.

Испанская комедия "Душа команды" (исп. Llenos de gracia, англ. Full of Grace) получила гран-при 10-го Чилдрен Кинофеста, который завершился в Киеве 9 июля 2023 года.

Как сообщает пресс-служба "Артхаус Трафик", по итогам зрительского голосования картина режиссера Роберто Буэсо получила 4,69 балла из 5. Фильм рассказывает о монахине, которая основывает в школе-интернате футбольную команду, чтобы справиться с озорными воспитанниками.

Также в рамках фестиваля в седьмой раз состоялся детский киноконкурс. Организаторы получили более 100 заявок со всей Украины, среди которых выбрали 20 финалистов. Победителей определило профессиональное жюри украинских кинематографистов.

Результаты детского киноконкурса:

Гран-при получила анимационная работа "Вниз по скале" 13-летнего Матвея Глазунова из Мукачево (Закарпатская область). Картина об опасном приключении золотоискателя вдохновлена рассказом Джека Лондона "Жажда жизни". Матвей Глазунов стал обладателем гран-при детского киноконкурса Чилдрен Кинофеста во второй раз – в 2021 году он одержал победу с работой "Мелисса", а в 2022 году получил приз за лучший анимационный фильм в возрастной категории 11-14 лет с работой "Черный февраль".

Лучшим анимационным фильмом в категории 7-10 лет стал "Сказка о Галушке" – история о поисках своего места в жизни (режиссер Мирослава Троцкая, 8 лет, г. Полтава).

Лучший игровой фильм в категории 7-10 лет – "Красная Шапка", современный взгляд на классическую сказку (режиссер Влад Потатуев, 10 лет, г. Винница).

Лучший анимационный фильм в категории 11-14 лет – "В поисках нового элемента", фантастическая лента о космической экспедиции к новооткрытой планете (режиссер Билык Михаил, 12 лет, г. Днепр).

Лучший игровой фильм в категории 11-14 лет – "Беженцы с моря" о весенней рыбалке, которая обернулась неожиданной встречей (режиссер Ярослав Булгаков, 12 лет, г. Фастов Киевской области).

Приз зрительских симпатий получила анимация "Путешествие в кукурузную страну" о полном опасностей путешествии команды друзей (режиссер Краевой Назар, 13 лет, г. Черкассы).

Впоследствии фильмы-финалисты можно будет посмотреть на YouTube-канале Чилдрен Кинофеста.

10-й международный кинофестиваль для детей и подростков Чилдрен Кинофест состоялся в гибридном формате. Показы, которые продолжались в кинотеатрах Киева, Львова, Одессы, Днепра, Полтавы, Винницы, Житомира, Луцка, Хмельницкого и Чернигова, собрали более 18 000 зрителей и зрительниц. Специальную юбилейную программу (подборку фильмов-победителей Чилдрен Кинофеста предыдущих лет) в онлайн-кинотеатре посмотрели почти 15 000 раз. Самой популярной лентой онлайн-кинотеатра стала прошлогодняя победительница "Адская хоругвь, или Рождество Казацкое".

В следующем году фестиваль пройдет традиционно после окончания учебного года – с 31 мая по 9 июня.

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