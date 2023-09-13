14 сентября 2023 года на экраны избранных кинотеатров Украины выйдет одна из ранних работ греческого режиссера, которая стала определяющей в его карьере.

9 сентября 2023 года стали известны победители 80-го Венецианского кинофестиваля: главную награду – "Золотого льва" за лучший фильм – получила лента "Бедные-несчастные" Йоргоса Лантимоса с Эммой Стоун в главной роли. Критики уже называют фильм лучшим в карьере режиссера и пророчат ему статус культовой картины. Но как Лантимос получил свою славу?

14 сентября 2023 года на экраны избранных кинотеатров Украины выйдет одна из ранних работ режиссера, которая, впрочем, стала определяющей в его карьере – драматический триллер "Клык" (Kynodontas) 2009 года. Выпуск фильма посвящен нынешнему юбилею Йоргоса Лантимоса, который в мае отметил 50-летие.

Сюжет картины разворачивается вокруг семьи, проживающей на окраине города. Их большой дом окружен высоким забором. Никто из детей никогда не был за пределами этого изолированного мира: они растут, веселятся и учатся так, как считают нужным их родители.

В этом материале УНИАН вместе с "Артхаус Трафик" расскажет о создании "Клыка" и почему этот фильм не стоит пропускать на больших экранах.

Лента стала новым этапом в истории кинематографа Греции

В 2011 году "Клык" был номинирован на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" (теперь "Лучший международный фильм"). Это событие изрядно всколыхнуло мир греческого кинематографа, ведь до этого фильм из Греции последний раз номинировался на соискание "Оскара" аж в 1977 году (это была "Ифигения" Михалиса Какоянниса). Кроме того, "Клык " – это первый фильм греческого производства, который был официально отобран для Каннского кинофестиваля за последнее десятилетие на момент его выхода. Лента получила в Каннах награду "Особый взгляд".

Как сказал один из продюсеров картины Йоргос Цургианнис: "Эта награда была монументальной наградой для греческого кино в целом".

"Клыком" Лантимос также начал зарождение одного из самых известных направлений в современном кино – Греческую странную волну. Ленты этого феномена обычно исследуют политические и культурные вопросы через тревожные и дискомфортные сюжеты. Они сняты с ограниченным бюджетом из-за финансовой ситуации в стране, содержат в себе странные нереалистичные диалоги и отличаются гипнотической операторской работой.

Фильмы Лантимоса отличаются абсурдистскими диалогами и почти антиутопическими конфликтами. Именно его ранние ленты, среди которых, конечно, и "Клык", глубоко отражают национальное происхождение режиссера. В фильмах чувствуется горе и разобщенность, которые испытывает весь греческий народ, когда их нация, казалось, распадается под тяжестью экономической нестабильности и политической коррупции, конфликт поколений также часто присутствует в лентах Лантимоса.

Идея фильма

Тема для создания ленты пришла к Йоргосу Лантимосу в разговоре с друзьями, которые собирались пожениться. Идея искренней любви, преданности и института семьи подтолкнула Лантимоса к размышлению о том, что произойдет с человеком, который пошел бы на крайности, защищая свою семью.

Лантимос создал для зрителя вымышленный мир, в котором он воплотил неестественную, довольно мрачную идею. Режиссер использовал семейную историю, чтобы показать, что в обществе существует общий уровень контроля, который способен изменить понимание мира – дети воспитываются с верой в многочисленные мифы, созданные их родителями, которые формируют их взгляд на социальные отношения, мир и взаимодействие с ним.

Название фильма

В самом названии фильма заложена прямая связь с сюжетом – дети не могут покидать свой дом, пока у них не выпадет клык. Но это условие само по себе является ловушкой: клыки человека значительно реже поражает кариес, чем другие зубы, и их защищает значительно более толстый слой дентина.

Сюжет "Клыка" развивается почти как вымышленный социальный эксперимент. Фильм бросает вызов представлениям о детях, рожденных в изоляции, и о том, какие привычки и видение мира они могут развить, не имея общества, поведение которого можно было бы имитировать.

Производство фильма

"Клык" стал дебютным полнометражным фильмом для афинской рекламной компании Boo Productions. Греческий киноцентр поддержал проект, выделив около 200 тысяч евро, а значительная часть съемок была осуществлена с помощью волонтеров. Еще 50 тысяч евро предложила продакшн-студия, что довело общий бюджет до 250 тысяч евро.

Анна Калаициду и Христос Пассалис были театральными актерами, которые прошли кастинг после того, как ранее работали с Лантимосом. Мари Цони была не профессиональной актрисой, а певицей панк-группы. У Лантимоса был открытый подход как к актерскому мастерству, так и к визуальному стилю, и он думал, что будет выглядеть фальшиво, если он слишком углубится в детали. Только когда начались репетиции, он начал разрабатывать идею стиля, в котором должен быть снят фильм: он пытался совместить реалистичную среду с "действительно строгим кадрированием и крутым сюрреалистическим взглядом, который соответствовал бы повествованию".

Из-за ограниченного бюджета ленту сняли за пять недель и на один объектив – анаморфный с фокусным расстоянием 50 мм.

(Не)жизнь в Греции

После успеха "Клыка" Лантимос покинул Грецию и последние десять лет живет преимущественно в Британии. Свое решение режиссер объяснял тем, что киноиндустрия в Греции была мало развита. В 1990-е, в период подъема греческой экономики после затяжного кризиса, Лантимос снимал преимущественно рекламу. В 2004 году в составе большой команды поставил церемонию открытия и закрытия Олимпийских игр в Афинах, а в 2005 году снял свой первый полноценный фильм – "Кинетта". При этом иметь такой успех в международном кинематографе, как сейчас, режиссер даже не надеялся.

"Начиная с Греции, вы должны быть сумасшедшими, чтобы говорить: "Я собираюсь стать режиссером". Представьте себе 20-летнего парня в Греции в середине 90-х? Я и не думал ни о чем подобном. Идея была настолько немыслима, что я даже не учел ее, записываясь в киношколу; просто надеялся сделать рекламу. Мне казалось, что это будет настоящая работа, а не маркетинг или что-то в этом роде. Я подумал: это не будет кино, но это будет близко", – говорил Лантимос изданию Guardian.

Любимец коллег

Многие всемирно известные режиссеры называют фильмы Лантимоса одними из своих самых любимых. Например, "Клык" – один из девяти любимых фильмов XXI века Дени Вильнева, режиссера "Дюны" (по опросу The New York Times в 2017 году).

"Безумие этого фильма – одна из самых свежих вещей, которые я видел за долгое время. Лантимос – один из самых интересных современных кинематографистов", – сказал Вильнев.

Ленты Лантимоса также неоднократно попадают в списки лучших фильмов последних десятилетий, а коллеги режиссера по съемочной площадке (Колин Фаррелл, Эмма Стоун, Николь Кидман) называют режиссера великим мастером и бесстрашным инноватором.

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