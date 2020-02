Евровидение-2020: кто выступит во втором полуфинале Нацотбора (видео)

15 февраля состоится второй полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020.

Национальный отбор на Евровидение-2020 продолжится в следующую субботу, 15 февраля.

Победителями первого полуфинала стали - KRUTЬ, Go-A и Jerry Heil.

К ним присоединятся еще трое участников второго полуфинала Нацотбора. Финал, в ходе которого определится победитель от Украины, состоится 22 февраля.

Национальный отбор начнется в 19:00, его будут показывать в прямом эфире телеканалы UA:ПЕРВЫЙ, RU:КУЛЬТУРА и СТБ.

Во втором полуфинале будут соревноваться 8 участников.

MOONZOO feat. F. M. F. Sure - Maze

FO SHO - BLCK SQR

Элина Иващенко - Get Up

Александр Порядинский - Savior

GARNA - Who We Are?

KHAYAT - Call For Love

David Axelrod - HORIZON

TVORCHI - Bonfire

Судить участников будут Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов. Ведущим нацотбора будет также Сергей Притула, а бекстейдж осветит Владимир Бирюков.

Как сообщал УНИАН, в этом году Национальный отбор на конкурс Евровидение-2020 стартовал по обновленным правилам. Так, участником Национального отбора может быть исполнитель или коллектив, который не осуществляет концертной деятельности на территории РФ с 2014 года, не планирует и не анонсирует ее во время конкурса и до финала Евровидения, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины.

Отбор будет состоять из трех этапов: всеукраинский онлайн-сбор анкет (длился до 25 декабря), телевизионные полуфиналы (8 и 15 февраля) и финал, во время которого Украина назовет своего представителя на " Евровидение-2020 (22 февраля).