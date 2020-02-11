Евровидение-2020: кто выступит во втором полуфинале Нацотбора (видео)
Национальный отбор на Евровидение-2020 продолжится в следующую субботу, 15 февраля.
Победителями первого полуфинала стали - KRUTЬ, Go-A и Jerry Heil.
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К ним присоединятся еще трое участников второго полуфинала Нацотбора. Финал, в ходе которого определится победитель от Украины, состоится 22 февраля.
Национальный отбор начнется в 19:00, его будут показывать в прямом эфире телеканалы UA:ПЕРВЫЙ, RU:КУЛЬТУРА и СТБ.
Во втором полуфинале будут соревноваться 8 участников.
MOONZOO feat. F. M. F. Sure - Maze
FO SHO - BLCK SQR
Элина Иващенко - Get Up
Александр Порядинский - Savior
GARNA - Who We Are?
KHAYAT - Call For Love
David Axelrod - HORIZON
TVORCHI - Bonfire
Судить участников будут Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов. Ведущим нацотбора будет также Сергей Притула, а бекстейдж осветит Владимир Бирюков.
Как сообщал УНИАН, в этом году Национальный отбор на конкурс Евровидение-2020 стартовал по обновленным правилам. Так, участником Национального отбора может быть исполнитель или коллектив, который не осуществляет концертной деятельности на территории РФ с 2014 года, не планирует и не анонсирует ее во время конкурса и до финала Евровидения, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины.
Отбор будет состоять из трех этапов: всеукраинский онлайн-сбор анкет (длился до 25 декабря), телевизионные полуфиналы (8 и 15 февраля) и финал, во время которого Украина назовет своего представителя на " Евровидение-2020 (22 февраля).