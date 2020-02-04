Евровидение-2020: кто претендует от Украины на участие в песенном конкурсе

Один из 16-ти участников Нацотбора в мае будет представлять Украину на Евровидении в Нидерландах.

В Украине вот-вот начнется Национальный отбор артистов для участия в песенном конкурсе Евровидение-2020, который в этом году пройдет в Нидерландах.

В Национальном отборе на Евровидение примут участие 16 конкурсантов: в каждом полуфинале будут соревноваться по восемь исполнителей. Первый полуфинал состоится уже в эту субботу, 8 февраля, а ровно через неделю после него, 15 февраля, будет второй полуфинал.

По итогам двух полуфиналов в финал выйдут шесть участников, которые поборются за право представить Украину на конкурсе в Роттердаме в мае 2020 года.

Участники Нацотбора на Евровидение-2020: первый полуфинал

Группа [О]

Украинская инди-поп группа, которая в своей музыке мастерски смешивает клубную электронику, сложные гармонии и легкий воздушный поп.

Группа - обладатель премии "Хит года" по версии KissFM, имеет приз в номинации "Свежая кровь" Jagermeister Music Awards, дважды финалисты APPS Music & SZIGET, участники более 20 музыкальных фестивалей.

Jerry Heil

Молодая украинская певица, автор и композитор, "Прорыв года" по версии премии Jager Music Awards, "Открытие года" по версии журнала Viva, номинант на музыкальную премию YUNA 2020 в категориях: "Лучшая исполнительница", "Лучшая песня", "Открытие года". Ее "#ОХРАНА_ОТМЄНА" стала хитом, набрав 14 млн просмотров на YouTube и удерживая лидерские позиции в iTunes.

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Katya Chilly

Известная украинская певица, музыкант и композитор, хедлайнер многих музыкальных фестивалей. В творческом багаже певицы 5 альбомов, трансляции на MTV, BBC, более 40 сольных концертов в Великобритании, свыше 1000 – в Украине.

Katya Chilly ‒ посол толерантности UNDP Ukraine, этнограф, антрополог, фольклорист.

KRUTЬ

Певица и бандуристка Марина Круть работает в уникальном стиле – сочетает электронный саунд и старинный инструмент вокруг своего самобытного голоса. Она часто представляет Украину на различных фестивалях и шоу-кейсах.

Go-A

В своем творчестве группа соединила украинский вокал, современные танцевальные биты, африканские барабаны и мощный гитарный драйв. Участники самых известных музыкальных фестивалей ("Джаз Коктебель", "Країна мрій", "Гогольфест" и других). Много раз представляла украинскую музыку в Израиле, Польше, Беларуси.

CLOUDLESS

Бойзбэнд, получивший широкую популярность 2017 года благодаря хиту "Между мирами", который стал саундтреком к сериалу "Школа". Песни группы часто звучат в украинских сериалах и развлекательных шоу.

Группа планирует представить в Европе собственное видение музыкальной современности и будущего, а также свежую интерпретацию инди-поп-вижна.

GIO

Молодой музыкант, который работает в жанре pop-music. Автор и композитор, участник известных вокальных шоу "Х-фактор" и "Голос страны", также выступал вместе с оркестром Lords of The Sound.

Все песни, которые пишет GIO – это реальные истории и чувства, которые он пережил.

Assol

Певица, сумевшая покорить украинский шоу-бизнес в 5 лет.

Вокалом Катя Тараненко (настоящее имя певицы) занималась с 3 лет, а в 5 уже вышла на большую сцену под псевдонимом Ассоль. Первый видеоклип был снят на ее песню "Алые паруса", а в 2000 году у юной певицы вышел одноименный студийный альбом.

В 2016-м Катя вернулась на сцену, приняла участие в шестом сезоне шоу "Голос страны". В 2019-м после двухлетнего перерыва певица громко вернулась на музыкальную сцену и перезапустила свое творчество – стала Assol.

Конкурсанты Нацотбора Евровидения-2020: второй нацотбор

MOONZOO feat. F. M. F. Sure

Группа MOONZOO появился во Львове в 2018 году. В настоящее время группа сотрудничает с F. M. F. Sure – американским рэпером нигерийского происхождения. Вместе музыканты записали три трека. Четвертой совместной композицией стала песня, с которой они и отправились на нацотбор Евровидения-2020.

FO SHO

Афроукраїнський хип-хоп проект, созданный в начале 2019 года. Сестры Бетти, Мариам и Сион Ендале очень гордятся своим уникальным культурным происхождением и демонстрируют его в своих песнях и энергичных живых выступлениях, а их музыка – это симбиоз современных жанров от trap до hip-hop.

Элина Иващенко

Самая молодая участница национального отбора. Победительница двух популярных вокальных шоу Украины ("Х-фактор" и "Голос. Дети"), радиоведущая, преподаватель вокала, обладательница Гран-при фестиваля "Черноморские игры-2018".

Профессионально занимается вокалом с 5 лет, а сейчас учится в Киевской муниципальной академии музыки имени Рейнгольда Глиэра.

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Александр Порядинский

Певец и композитор, автор хитов, самый молодой победитель вокального шоу "Х-фактор". Активно гастролирует с сольными программами, он объездил полстраны. В феврале 2018-го дал большой сольный концерт с симфоническим оркестром. Александр постоянно находится в творческом поиске, стремится совершенствоваться и покорять новые вершины. Именно поэтому и пришел в национальный отбор на Евровидение-2020.

GARNA

Сольный проект украинской певицы Алены Левашевой в коллаборации с музыкальным продюсером Алексеем Хорольским. Премьера проекта состоялась в декабре 2019 года в городах Харьков и Киев.

Сейчас Алена – автор собственных песен и вокалистка симфонического кроссовер-оркестра Prime Orchestra. За пять лет существования оркестра были сыграны около 500 концертов по городам Украины.

KHAYAT

Молодой украинский артист и автор песен, выступает в жанре фольктроника. Один из самых ярких полуфиналистов национального отбора на Евровидение-2019.

Дебютный альбом KHAYAT имеет название KHMIL’ (2019). Это синтез электронной музыки, этнических мелодий и восточных мотивов. В музыкальной работе звучат народные инструменты: дудук, флейты, дарбуки и тибетская чаша.

David Axelrod

Известный украинский певец, музыкант и композитор. Первое появление David Axelrod состоялась в 9 сезоне телешоу "Голос страны". С этого начался новый этап жизни и творчества артиста.

Песня, с которой певец хочет представлять Украину на Евровидении-2020, для него очень особенная. Через нее он стремится поделиться с миром своими эмоциями и чувствами.

TVORCHI

Молодые музыканты из Тернополя, создающие музыку, которую слушает весь мир. Их хит Believe за считанные дни вошел в ТОП-10 в чартах Google Play в Украине.

Евровидение – это первый конкурс, в котором TVORCHI участвуют. Говорят, что им интересно посмотреть как все происходит изнутри. А еще – хотят поделиться своим творчеством и показать, что для музыки границ не существует.

Представитель Украины на Евровидении в Нидерландах

Один из 16 указанных исполнителей в этом году будет представлять Украину на музыкальном конкурсе "Евровидение". В конце января СТБ и UA: Общественное вещание уже провели жеребьевку полуфиналистов национального отбора на Евровидение-2020. Они определили порядок выступлений участников в первом и втором полуфиналах.