Евровидение 2020: в Украине стартует нацотбор по новым правилам

Прямые эфиры национального отбора 2020 пройдут 8, 15 и 22 февраля.

Телеканал СТБ и UA: Общественное вещание объявляют старт национального отбора на Евровидение 2020. Прием анкет начинается в среду, 16 октября.

Музыкальным продюсером Национального отбора остается Руслан Квинта. Креативный продюсер - Наталья Франчук. Ведущий прямых эфиров - Сергей Притула. Об этом сообщает пресс-служба СТБ.

В этом году отбор будет проходить с обновленными правилами: в них внесено условие, которое касается выступлений конкурсантов в стране-агрессоре. Теперь участником национального отбора может быть исполнитель или коллектив, который не совершал концертной деятельности на территории РФ с 2014 года, не планирует и не анонсирует таковую во время конкурса и до финала Евровидения, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины. За выявленные нарушения правил участники национального отбора могут быть дисквалифицированы.

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"После прошлогоднего финала мы серьезно задумались над тем, какие изменения необходимы для того, чтобы наша страна ежегодно присутствовала на Евровидении. Вместе с коллегами с Общественного мы провели ряд встреч, чтобы разработать все необходимые дополнения в правила, и в этом году планируем уделить отбору представителя Украины особое внимание", - заявила управляющий директор телеканала СТБ Людмила Семчук.

Остальные пункты правил национального отбора остались без изменений. Отбор будет состоять из трех этапов: всеукраинский онлайн-сбор анкет (продлится до 25 декабря включительно), телевизионные полуфиналы (8 и 15 февраля) и финал, во время которого Украина назовет своего представителя на Евровидение 2020 (22 февраля).

Напомним, что участником конкурса могут быть как самостоятельные исполнители, так и коллективы в составе не более шести человек. Конкурсная песня должна быть оригинальной, продолжительностью не более трех минут, а ее текст не может содержать призывов политического, коммерческого или военного характера. К участию не допускаются песни, которые уже полностью или фрагментами публично исполнялись до 1 сентября 2019 года. Исключительные имущественные права на песню должны принадлежать участнику.

Заполнить анкету участника можно по линку.

Прямые эфиры национального отбора 2020 пройдут 8, 15 (полуфиналы) и 22 февраля (финал) одновременно на СТБ и телеканале Общественного вещателя UA: ПЕРШИЙ.

65-й ​​международный песенный конкурс Евровидение 2020 состоится 12, 14 и 16 мая 2020 года в городе Роттердам, Нидерланды.

Как сообщал УНИАН, певица MARUV должна была представить Украину на песенном конкурсе Евровидение 2019, который прошел в Израиле. Ее победа на нацотборе спровоцировала скандал – ряд политиков и общественных активистов выступили против кандидатуры исполнительницы, поскольку она гастролировала в России.

На своей странице в Facebook исполнительница написала, что ради участия в Евровидении 2019 она готова отказаться от запланированных гастролей в РФ. Несмотря на это, переговоры между «Общественным» и певицей провалились.