Кинокомикс о Харли Квинн переименовали из-за слабого старта в прокате

Студия Warner Bros. попросила кинотеатры переименовать фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», после того, как он показал слабый старт в прокате.

Об этом сообщает ScreenRant. Изначально в американском прокате фильм вышел под названием «Хищные птицы и фантастическая эмансипация Харли Квинн» («Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn»).

Так как название оказалось слишком длинным, многие кинотеатры и СМИ попросту пропускали вторую часть с Харли Квинн, называя фильм «Хищными птицами».

В новом варианте названия имя героини Марго Робби вынесена вперед. Теперь фильм называется «Харли Квинн: Хищные птицы» (Harley Quinn: Birds of Prey).

За первый уик-энд «Хищные птицы» собрали по миру 81,3 миллиона долларов – это гораздо меньше ожиданий студии. Фильм едва отбивает свой производственный бюджет в 85 млн долларов.

