Обзор фильма «Хищные птицы»: феминисткам вряд ли придется по душе эмансипация Харли Квин

В украинский прокат новый фильм по комиксам DC с Марго Робби в главной роли вышел 6 февраля.

В украинский прокат 6 февраля 2020 года вышел «Хищные птицы (и фантастическая Харли Квинн» – очередная попытка DC Films доказать, что они умеют снимать кино по своим комиксам, и утереть нос главному конкуренту в лице Marvel Studios. Мы уже посмотрели новинку и можем констатировать: увы, это у них получилось так себе.

DC Films решили поддержать тренд на сильных супергероинь/суперзлодеек, способных переплюнуть своих коллег-мужчин. В компании объявили о планах снять сольный фильм о главной сподвижнице и бывшей возлюбленной Джокера Харли Квин, несмотря на провальный «Отряда самоубийц». Многие возлагали на него большие надежды хотя бы потому, что главную роль вновь получила восхитительная Марго Робби. Впрочем, по сути ее актерская игра в новом фильме свелась к бесконечному кривлянию и регулярной смене ярких костюмов. Определенную лепту внесла и украинская озвучка – все эти бесконечные «пундики» и «пупсики» к середине фильма утомили, хотя обычно наша озвучка наоборот придает зарубежным фильмам особый шарм.

Теперь немного пройдемся по персонажам и сюжету. В оригинале название фильма звучит как Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn). Однако эмансипация Харли Квин вряд ли понравится современным феминисткам. Пожалуй, одной из главных проблем фильма стало то, что, боясь очередного провала, создатели, и главным образом режиссер-дебютантка Кэти Янь, не рискнули четко определить его предназначение, по принципу, как поймут, так и будет. То ли это фильм о борьбе сильных женщин, то ли красочный блокбастер, то ли проходной боевик для телевидения, то ли фильм-стеб.

По ходу фильма создатели действительно несколько раз пытались высмеять шаблоны, даже пару шуток ввернули в духе «твоя речь звучит в духе второсортных детективов», «может, тебе дать резинку для волос» и так далее. При этом большинство персонажей фильма были до ужаса шаблонны – что герои, что злодеи. И вот тут становится совсем непонятно рядовому зрителю – то ли это такая задумка – высмеять жанр, феминисток, шовинистов, самих себя или конкурентов, то ли просто сюжет корявый.

Суперзлодейка Харли Квин, которая все же претендует на звание персонажа с определенными интеллектуальными способностями, в новом фильме оказалась довольно примитивной девочкой, которая не представляет жизни без своего мужчины. Пожалуй, фильм отлично «зашел» был на вечер 14 февраля компании одиноких подруг, среди которых кто-то все еще переживает разрыв с бывшим и, утирая слезы, все дружно сокрушаются, какие «все мужики козлы». А вот у сильных-независимых все происходящее на экране может вызвать разве что раздражение. Как говорится, не за то боролись.

Другие женские персонажи, помимо самой Харли, также слабо претендуют на звание самодостаточных женщин с характером. Сильной здесь является, пожалуй, только Охотница/Хелена Бердинелли – у нее четкий, понятный мотив и жесткие методы. А вот версия Черной канарейки в новом фильме DC оказалась абсолютно смазанной – практически не раскрыто ее происхождение, осталось непонятно, откуда взялись ее силы и умения, а, главное, как она докатилась до такой жизни. Персонаж, по сути считающийся одним из самых сильных бойцов во вселенной DC, нам показан как безвольная певичка, которая боится и слово сказать своему боссу. Еще одна «хищная пташка» детектив Рене Монтойя – страдающая от карьерного притеснения по гендерному признаку пьющая женщина средних лет, да еще и с проблемами в личной жизни. Пятый женский персонаж – юная Кассандра Кейн, вокруг которой по сути и вертится весь основной сюжет – хотя бы является забавным.

И, главное, если вы попытаетесь подтянуть матчасть и закрыть сюжетные пробелы, изучив прототипов героинь во вселенной DC, вы ничего не поймете. Студия настолько часто перезапускала своих персонажей, что конца-края не найти.

Главные злодеи – под стать героиням. Здесь они почему-то все какие-то жесткие женоненавистники, правда, совершенно непонятно, что же им такого женщины сделали? Ни тебе мамы-диктатора, ни тебе злобной бывшей. Например, Роман Сайонис в исполнении Юэна Макгрегора скорее вызывает смех и жалость, чем вселяет страх. Да, по ходу фильма есть пару моментов, вовремя которых нам показывают, насколько он психопат, но это не делает его интересным, как бы не старался справиться с этой задачей потрясающий актер. Очередной проходной злодей. Его правая рука – Виктор Заз – просто неприятный тип, который почему-то запросто «крутит» своим злобным боссом, хотя опять же неясно, за что ему такие привилегии.

Сам сюжет фильма построен нелинейно, хотя ему это пошло на пользу. По сути, зритель почти два часу смотрит на какой-то винегрет, приправленный страданиями, блестками и парочкой зрелищных сцен. Все это можно было бы уложить в полтора часа и зритель только б спасибо сказал.

Вердикт: нельзя сказать, что фильм «Хищные птицы», так уж плох. Здесь красивые персонажи, яркие костюмы, зрелищные сцены, забавные шутки – всего понемногу. Смело можете идти в кино с попкорном и компанией друзей. Только не ждите от него слишком многого – ему точно не удалось положить начало возрождению киновселенной DC. Ну что ж, впереди еще новый Чуда-женщина и Бэтмен. Пожелаем им удачи.

Марина Григоренко