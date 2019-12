Эд Ширан с женой появились в клипе на песню Put It All On Me

Песня вошла в четвертый альбом певца No.6 Collaborations Project, релиз которого состоялся этим летом.

Британский певец Эд Ширан, который прокатился на велосипеде в клипе Nothing On You и набрал миллион просмотров, опубликовал новое музыкальное видео на композицию Put It All On Me.

В ролике снялись влюбленные пары из разных стран мира, в том числе и сам Ширан со своей женой Черри Сиборн. Режиссером нового клипа выступил Джейсон Кениг, также снявший для певца видеоработы Shape Of You, Galway Girl и Perfect, передает 112.ua.

Трек, записанный вместе с Эллой Мэй, вошел в четвертый альбом певца No.6 Collaborations Project, релиз которого состоялся этим летом.