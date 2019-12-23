Эд Ширан с женой появились в клипе на песню Put It All On Me
13:41, 23 декабря 2019Кино и музыка
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Песня вошла в четвертый альбом певца No.6 Collaborations Project, релиз которого состоялся этим летом.
В ролике снялись влюбленные пары из разных стран мира \ скриншот
Британский певец Эд Ширан, который прокатился на велосипеде в клипе Nothing On You и набрал миллион просмотров, опубликовал новое музыкальное видео на композицию Put It All On Me.
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В ролике снялись влюбленные пары из разных стран мира, в том числе и сам Ширан со своей женой Черри Сиборн. Режиссером нового клипа выступил Джейсон Кениг, также снявший для певца видеоработы Shape Of You, Galway Girl и Perfect, передает 112.ua.
Трек, записанный вместе с Эллой Мэй, вошел в четвертый альбом певца No.6 Collaborations Project, релиз которого состоялся этим летом.
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