Майкл Бэй и Райан Рейнольдс: опубликован трейлер боевика 6 Underground

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер боевика 6 Underground с Райаном Рейнольдсом в главной роли. Режиссером и продюссером фильма стал Майкл Бэй.

Сюжет фильма будет посвящен группе миллиардеров, которые инсценируют собственную смерть и становятся борцами с преступностью.

Как сообщает DTF, этот фильм станет одним из самых дорогих проектов Netflix – в его производство вложили 125 миллионов долларов.

Актер Райан Рейнольдс также анонсировал новый трейлер в Twitter, со свойственным ему юмором. Так, сначала он пошутил, что релиз 6 Underground состоится на DVD (отсылая ко временам, когда компания Netflix занималась продажей и прокатом фильмов на физических носителях).

Warm up those DVD players because we’re coming to a mailbox near you, December 13th! #6Underground 💥 pic.twitter.com/FL3DCGgkX7