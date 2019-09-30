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Опубликован тизер четвертого сезона сериала «Очень странные дела» (видео)

21:02, 30 сентября 2019
Кино и музыка
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Опубликован тизер нового сезона "Очень странных дел" / Скриншот -Youtube

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В ролике появляется надпись «Мы больше не в Хоукинсе», что говорит о смене основной локации шоу. 

Напомним, третий сезон шоу побил рекорды по просмотрам. За первые четыре дня после релиза всех серий 4 июля новую главу истории посмотрели 40,7 млн подписчиков. Это — рекорд в истории Netflix для такого временного отрезка.

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Теги: #сериал#сериалы Netflix