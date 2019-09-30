Опубликован тизер четвертого сезона сериала «Очень странные дела» (видео)
21:02, 30 сентября 2019Кино и музыка
58 0
Один из самых успешных сериалов Netflix официально продлили на четвертый сезон.
Опубликован тизер нового сезона "Очень странных дел" / Скриншот -Youtube
Стриминговый сервис Netflix анонсировал четвертый сезон популярного сериала «Очень странные дела», показав его первый тизер.
Читайте такжеПоявился трейлер сериала "Война миров"
В ролике появляется надпись «Мы больше не в Хоукинсе», что говорит о смене основной локации шоу.
Напомним, третий сезон шоу побил рекорды по просмотрам. За первые четыре дня после релиза всех серий 4 июля новую главу истории посмотрели 40,7 млн подписчиков. Это — рекорд в истории Netflix для такого временного отрезка.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter