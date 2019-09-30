Опубликован тизер четвертого сезона сериала «Очень странные дела» (видео)

Один из самых успешных сериалов Netflix официально продлили на четвертый сезон.

Стриминговый сервис Netflix анонсировал четвертый сезон популярного сериала «Очень странные дела», показав его первый тизер.

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В ролике появляется надпись «Мы больше не в Хоукинсе», что говорит о смене основной локации шоу.

Напомним, третий сезон шоу побил рекорды по просмотрам. За первые четыре дня после релиза всех серий 4 июля новую главу истории посмотрели 40,7 млн подписчиков. Это — рекорд в истории Netflix для такого временного отрезка.