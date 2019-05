О чем спел Лазарев на Евровидении-2019: текст и перевод трека Scream (видео)

В финале песенного конкурса Евровидение-2019 в Израиле российский участник Сергей Лазарев занял 3 место с лирической композицией Scream.

Артист выступил под номером 5 с лирической песней Scream. Сам исполнитель отмечает, что композиция сложная для исполнения. Поэтому надеется на то, что ее оценят.

"Конечно, выбирая более сложную песню, я надеялся, что члены жюри, которые, возможно, не расслышали меня в прошлый раз, теперь услышат. Кроме того, нашей команде очень хотелось показать меня с другой стороны, меня нового - и вокально, и музыкально. Мне не хотелось копировать себя прежнего - того, что был на Евровидении три года назад. Поэтому у песни другой жанр, другой посыл, - рассказал Лазарев в одном из интервью.

УНИАН предлагает ознакомиться с полным текстом конкурсной композиции, а также российским переводом.

Сергей Лазарев - Scream

No, I can't stay here longer

You cannot make me cry

So, I will leave you to wonder

What will become of our lives

I’ll swallow hard, fall apart

Break and bleed but you won't see

Tears won't fall

While pride stands tall

Maybe they can’t be heard or seen

But tears aren't quiet things

They scream, they scream, oh

They scream, oh

Though my throat is on fire

My eyes will be liars

And they'll try to stay drier

Until you turn away

I'll swallow hard, fall apart

Break and bleed but you won't see

Tears will fall, I hear them all

They scream (Scream, they scream)

They scream, oh

Not so silent and innocent

Acid rain from your fingerprints

Echoes, rivers of loneliness

Hitting the walls of my heart

They scream, oh

(Not so silent and innocent, acid rain from your fingerprints)

They scream, oh

(Echoes, rivers of loneliness, hitting the walls of my heart)

Сергей Лазарев - Scream ("Крик", перевод на русский язык):

Нет, я не могу остаться еще,

Ты не заставишь меня плакать,

Поэтому я оставлю тебя гадать,

Что же станет с нашими жизнями.

Я проглочу ком в горле, рассыплюсь прахом,

Сломаюсь и истеку кровью, но ты не увидишь этого.

Не прольются слёзы,

Пока во мне ещё осталась гордость.

Возможно, их не увидишь и не услышишь,

Но слёзы - не тихая вещица,

Они кричат, они кричат, о-о,

Они кричат, о-о.

В моем горле горит огонь,

Но мои глаза будут лгать

И я постараюсь не плакать,

Пока ты не отвернешься.

Я проглочу ком в горле, рассыплюсь прахом,

Сломаюсь и истеку кровью, но ты не увидишь этого.

Слёзы упадут, я слышу их все.

Они кричат (Кричат, они кричат)

Они кричат, о-о.

Не так тихо и невинно,

В твоих следах остаётся кислотный дождь.

Эхо, реки одиночества,

Бьющиеся о стены моего сердца.

Они кричат, о-о,

(Не так тихо и невинно, в твоих следах остаётся кислотный дождь)

Они кричат, о-о.

(Эхо, реки одиночества, бьющиеся о стены моего сердца)

