"Здесь все умирают": Лазарев отличился неожиданным заявлением о Евровидении

На конкурсной площадке работают мощные кондиционеры, которые, по его мнению, и стали причиной его проблем с шеей и связками накануне выступления.

В израильском Тель-Авиве прошел второй полуфинал музыкального конкурса Евровидение-2019, по результатам которого в финал прошел российский исполнитель Сергей Лазарев. Артист рассказал о сложностях конкурса, заявив, что у участников из-за условий буквально "умирает голос".

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Лазарев рассказал, что на конкурсной площадке работают мощные кондиционеры, которые, по его мнению, и стали причиной его проблем с шеей и связками накануне выступления. На условия он пожаловался во время ночной пресс-конференции после полуфинала, пишет ВВС.

"Все здесь умирают, очень холодно, голос умирает", - заявил Лазарев и озвучил просьбу облегчить условия пребывания на сцене и репетиционных площадках.

Как сообщал УНИАН, украинский телеведущий Сергей Притула потроллил представителя России на песенном конкурсе Евровидение 2019 Сергея Лазарева.

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