Зеленые праздники: легенды, традиции, чем украшать дом

День Святой Троицы еще называют Зелеными праздниками или Пятидесятницей.

Троица – один из двенадцати главных православных церковных праздников. Он прославляет Пресвятую Троицу – Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. День Святой Троицы еще называют Зелеными праздниками или Пятидесятницей.

Когда празднуют троицу в 2020 году

Праздник Троицы неразрывно связан с Пасхой, а значит, не имеет постоянной даты. Ежегодно он отмечается в воскресенье, на 50-й день после Светлого Христова Воскресения. Поэтому у православных христиан этот праздник имеет еще одно название – Пятидесятница. Поскольку Пасха в 2020 году отмечается 19 апреля, то у Святой Троицы дата празднования приходится на воскресенье, 7 июня. В католической церкви, в отличие от православной, празднование Пятидесятницы и Троицы разделено. Так, у христиан западного обряда день Святой Троицы отмечают в следующее воскресенье за Пятидесятницей.

Традиции на троицу

День Святой Троицы – веселый и радостный праздник.В этот день за столом собирается вся большая семья. Дни перед Троицей называются Клечальной или Русальной неделей, а первые три дня после – Зелеными праздниками.

К празднованию Троицы наши предки подходили очень тщательно, так обряды и приметы сохранились до наших дней.

Перед Зелеными праздниками, нужно полностью очистить свое жилье и завершить все дела. Рекомендуется в этот день посетить праздничную церковную службу, принеся с собой зеленый букет из трав и цветов. На Троицу нельзя грустить, обижаться на кого-то и думать о плохом.

Праздник Троицы приходится на то время, когда расцветают цветы. Поэтому незамужние девушки делают венки и пускают их на воду. Если венок будет плыть быстро – значит год будет удачным, если медленно – будут некоторые трудности, если затонул – к беде.

Однако заходить в воду не желательно. Говорят, что в этот период из воды выходят русалки. Хорошей приметой было парню посвататься на Троицу, тогда жизнь у супругов будет счастливой и долгой.

Зеленые праздники 2020: чем украшать дом

На троицу христиане украшают свои дома ветками деревьев (липа, береза, дуб, клен) и травами (аир, мята, чербець, мелисса), ведь душистая зелень и цветы символизируют возрождение всего живого на земле. С этим днем связано много народных обычаев и обрядов.

Легенды о Зеленых праздниках

Первый день – Зеленое воскресенье – в народе считают днем активности и коварства русалок и прочей мифической нечисти. Зелень, которой украшают дома, является защитой и оберегом от них. Утром в этот день в храмах проходят праздничные богослужения. Потом люди ходят друг к другу в гости. Начинаются массовые гуляния, ярмарки.

Троица всегда считалась девичьим праздником. Девушки плетут венки, опуская их в реку для гадания. Потом шли в лес гулять. К этому дню пекли каравай и раздавали его в лесу незамужним девушкам. Эти кусочки сушили и берегли до свадьбы, замешивая потом сухари в тесто для свадебного каравая. Считали, что они принесут в новую семью благополучие и любовь. Потом под березкой организовывали пикник – праздничную трапезу. Вечером народ развлекали ряженые.

Второй день праздника называется Клечальным понедельником. После службы священники шли на поля читать молитвы с просьбой к Богу о благословении на будущий урожай.

В третий, Богодухов день, парни выбирали себе невест. Девушки "водили тополь", в роли которого была незамужняя девушка – первая красавица на селе. Ее наряжали венками, лентами, ветвями и водили по дворам. Встретить Тополь считалось к большой удаче. В этот день в колодцах освящали воду.

В Зеленую среду женщины встречали русалок. Зеленый четверг называли еще Мавской пасхой. В этот день наши предки ничего не делали, а пекли паски-бабы, красили яйца, женатые мужчины и женщины проводили целый день "в гульбищах". Молодежь участия в этих игрищах не принимала. Заканчивались Зеленые праздники проводом русалок в понедельник, после недели Зеленых праздников.

Читайте такжеВознесение Господне: когда отмечают и история праздника

С Троицей связано много народных обычаев, примет и ритуалов. Так, например, травы (мелисса, мята) и цветы после освящения в церкви считаются целебными, поэтому из них заваривают чай.

Роса, которая выпала в Троицу, считается очень полезной для здоровья и красоты. Девушкам советуют ею умываться, чтобы сохранить свою молодость и красоту.

Троица считается лучшим временем для сватовства. Если посватались на Троицу, а поженились на Покров, это является залогом дружной, счастливой и крепкой семьи. Кто не верит, может проверить на собственном опыте.

По народным поверьям, за Зелеными праздниками следовала русалочья неделя. Это время гаданий, которыми, в основном, занимались девушки. Они плели и пускали на воду венки. Если пущенные по воде венки сходятся, значит, девушку в этом году посватают. Если веночек вернется к берегу, значит, она просидит еще год в девках. А если веночек и вовсе утонет, то нескоро девушка выйдет замуж. Если ровно плывет венок - и жизнь сложится размеренно и гладко. Если венок качается на волнах или кружится, значит и жизнь будет бурной, неспокойной. Если венок быстро скрылся из глаз - выйти замуж ей в дальних краях.

В Троицу девушки также гадали на кукушку. Они спрашивали у птицы, долго ли им еще куковать в родительском доме. И кукушка считала, столько лет им ждать сватов.

Также на Троицу для сохранения семейного счастья готовили особую яичницу. Брали для нее 2 яйца, снесенных курицей в четверг, что символизировало супружескую пару. Готовя блюдо на круглой сковороде, хозяйка наговаривала на него молитву.

Еще одно славянское поверье говорит о том, что нимфы и наяды-русалки выходят из своих мест обитания, омутов и рек, на поля именно в Троицу. По ночам они заводят свои игры и живут в лесах до Петрова дня.

В народе считается, что путников они зазывают смехом и могут защекотать до смерти. Семик издавна называют "великим днем русалок". Поэтому купание в реках во время зеленых святок считается опасным.

Еще в старину служители церкви обвиняли народ в языческих предрассудках, и связано это было с поверьями о русалках. Не все традиции дня Троицы дошли до нас. Многие забыты, а некоторые видоизменились до неузнаваемости. Но, тем не менее, праздник живет до сих пор и с христианскими, и с народными традициями.